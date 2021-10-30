На втором этаже костанайской картинной галереи размещено более 60 работ художников из Костаная и Лисаковска, принимавших участие в ежегодном выезде художников в районы области для работы над этюдами. В этом году традиционное для наших художников мероприятие посвятили 85-летию Костанайской области и 30-летию независимости Казахстана,

Пленэр – это глоток свежего воздуха для художника, это яркие впечатления, дающие новый толчок к творчеству. Замечательно, что в Костанае это стало традицией. Места каждый год выбираются разные, но всегда красивые, которых, впрочем в нашей области немало, есть простор для выбора локации.

А. Захарченков, "Этюд", холст, масло

Пленэр отдалённо напоминает экспедиции в полевой сезон у геологов и биологов, во время которых идёт сбор материала, а камеральная обработка начинается после возвращения в лаборатории. Так и художники на пленэре делают наброски, которые потом превращаются в картины, либо не превращаются, но могут представлять интерес именно в таком, незавершенном виде.

А. Николаенко, "Рыбак на озере Узунколь", картон, фломастер

На этой выставке были представлены и наброски, но подавляющее большинство работ – законченные произведения, зачатые на пленэре, но родившиеся уже в мастерских авторов.

А. Багриенко, "Пресногорьковка", бумага, акварель

Практически все работы – это пейзажи Узункольского района, где проходил пленэр. Кто бывал в Узункольском (бывшем Ленинском) районе, никогда не забудет этих лесов, озёр, разлитого в пространстве покоя и какой-то наивной мудрости Природы.

- От поездки в Узунколь у меня остались тёплые воспоминания,- говорит председатель правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадим БЫКОВ. – Хоть и были всяческие накладки, вроде проблем с бензином, но проблемы решались благодаря помощи областного управления культуры, областного краеведческого музея и акимата Узункольского района. Будем надеяться, что шероховатостей при организации пленэров больше не будет. Вообще такие пленэры – очень замечательная идея. Хотелось бы выезжать чаще. Мы уже мысленно готовимся к пленэру следующего года, который будет в Карасуском районе. Хотя мы и от ещё одной поездки в Узунколь не отказались бы.

В. Быков, "Свято-Никольский храм. с. Пресногорьковка", бумага, соус

С. Медведева, "Церковь в Пресногорьковке", бумага, акварель

О. Кусков, "Свято-Никольская церковь. п. Пресногорьковка", холст, масло

Когда-то инициатором ежегодных коллективных пленэров стал известный костанайский художник, член Союза художников РК Николай ТОРШИН. В этом пленэре он не участвовал, но пришёл на выставку, посмотреть работы коллег.

- Хочется поблагодарить всех, кто поработал на пленэре, но, съездить в район и не зарисовать ни одну улицу, не написать ни один портрет аксакала, это нехорошо, - не удержался от критики мэтр. – Раньше не составляли программы на пленэр, а рисовали художники по своему чувству. Ну, вижу я, берёзы красиво нарисованы, композиционно всё хорошо сделано, цветовая гамма интересная… Но, разве не было интересных улиц, интересных людей, тружеников? Для художника, какая-нибудь землянка – это всегда очень интересный объект. Не только берёзы надо было рисовать. Давайте, будем изображать жизнь во всём её богатстве.

А. Николаенко, "Художники на привале", бумага, карандаш

Самый здоровый взгляд на особенности экспедиционной жизни выразил член Союза художников РК Александр ЗАХАРЧЕНКОВ.

- Я всегда очень рад ехать в любое место абсолютно,- сказал Александр Васильевич.- Для меня не имеет большого значения то, что приходится спать на матрасах в школьном спортзале. По мне, это всё равно, что в хорошем отеле. Какая была атмосфера! Все были вместе, приносили работы, делились тем, что сделали. И вот что главное: глаз устаёт от видения той натуры, в которой живёшь, всё замыливается, акцентов не видишь. А когда меняется пейзаж, восприятие становится чище, острее. Поэтому художники, воспринимая новый пейзаж, выдают больше всего работ. После того, как приехали с пленэра, уже идёт осознание и осмысление увиденного и создаются композиции по этому пленэру. Хотелось бы выезжать чаще, это главное пожелание к организаторам.

Е. Николаенко, "Узунколь на закате", бумага, масляная пастель

Пока эту экспозицию не сменит другая, любители изобразительного искусства имеют возможность увидеть работы Вадима Быкова, Александра Захарченкова, Светланы Медведевой, Дмитрия Шалунова, Анатолия Счастливцева, Олега Кускова, Ларисы Багриенко, Елены Николенко и молодых авторов Оксаны Трениной и Алины Николенко. Выставка будет работать в течение месяца.

О. Кусков, "Соленое озеро в Узункольском районе", холст, масло

А. Счастливцев, "Озеро Узунколь", бумага, акварель

Фото Ксении РЕБИК

