Сообщение о взрыве, произошедшем 30 октября на ул. Тауелсиздик, поступило на пульт "101" в 13.54. Уже через четыре минуты пожарные прибыли на место происшествия, сообщает пресс-служба ДЧС.

- По прибытию пожарных было установлено, что прогремел взрыв газового баллона. На месте пожара, произошедшего после взрыва, всё обошлось без жертв и никто не пострадал, - говорится в сообщении ДЧС. - Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. А также помогли хозяину дёнерной вынести ценные вещи.

В ликвидации ЧС задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 14:28.