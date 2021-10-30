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Газовый баллон взорвался в денерной в центре Костаная

30 октября 2021, 15:52 |  Происшествия

Сообщение о взрыве, произошедшем 30 октября на ул. Тауелсиздик, поступило на пульт "101" в 13.54. Уже через четыре минуты пожарные прибыли на место происшествия, сообщает пресс-служба ДЧС.

 

- По прибытию пожарных было установлено, что прогремел взрыв газового баллона. На месте пожара, произошедшего после взрыва, всё обошлось без жертв и никто не пострадал, - говорится в сообщении ДЧС. -  Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. А также помогли хозяину дёнерной вынести ценные вещи.

В ликвидации ЧС задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 14:28. 