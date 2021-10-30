Темп прироста заболеваемости за пятницу, 29 октября, составил 0,36%. Днем ранее в регионе был выявлен 131 заболевший, темп прироста был таким же.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 46, Рудный – 12, по 8 случаев - в Лисаковске, Житикаре, Карабалыкском и Федоровском районах, по 7 случаев - в Аулиекольском и Костанайском районах, по 6 случаев - в Денисовском и Алтынсаринском районах, Мендыкаринский район – 5 случаев, по 4 случая - в Карасуском и Б. Майлина районах, по 2 случая - в Узункольском и Камыстинском районах, Наурзумский район – 1 случай.

117 пациентов обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 123 с симптомами заболевания, 11 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 октября 2021 г. зарегистрировано 36 597 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 33 125 человек, в том числе 18 за 29 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 328 917 человек (+488), вторым компонентом 305 207 (+596).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 28 октября в регионе выявлено 9 случаев коронавирусной пневмонией. От коронавирусной инфекции (КВИ+) скончался 1 человек. Летальных случаев от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 163 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (124) и КВИ- (33) в регионе - 157 человек.