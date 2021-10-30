В Бухаре прошел международный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006 г.р., в котором приняли участие и казахстанские борцы.

Пьедестал почета международного турнира в Бухаре в весовой категории до 71 кг.

Успешно выступил на узбекистанском ковре воспитанник Костанайской детско-юношеской школы олимпийского резерва Таир Амангельды.

Перейдя в новую для себя весовую категорию - до 71 кг, костанайский борец уверенно дошел до финала, где уступил хозяину ковра и стал серебряным призером.

Для Таира Амангельды этот год сложился как нельзя удачно. В мае в Алматы он стал победителем XXI республиканского турнира по греко-римской борьбе среди юношей на призы двукратного призера Олимпийских игр, чемпиона мира, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера РК Даулета Турлыханова. Этот турнир носил отборочный характер, по его результатам была сформирована юношеская сборная Казахстана для участия в международных соревнованиях.

Таир Амангельды - победитель турнира на призы Д.Турлыханова

Таиру Амангельды выпала честь представлять Казахстан на чемпионате мира среди кадетов (2004-2005 г.р.), который прошел в конце июля в столице Венгрии городе Будапеште. Выступая в весовой категории до 65 кг, костанаец провел пять схваток. В первой схватке турнира он встретился с борцом из Азербайджана Исмаилом Рзаевым. На костанайском борце, видимо, тогда сказалось стартовое волнение, и его соперник повел в счете - 5:0. Но Амангельды сумел взять себя в руки и переломить ход поединка, выиграв его со счетом 10:5. Во втором поединке, прошедшем в рамках 1/8 финала, костанаец одержал победу над представителем Греции Георгиосом Михаилидисом - 13:4.

Костанайский борец - участник чемпионата мира среди кадетов

А вот в четвертьфинале наш борец не смог справиться с действующим чемпионом Европы среди кадетов Имедом Худжадзе из Украины, уступив ему со счетом 0:8. Однако благодаря тому, что украинский борец вышел в финал, у костанайца появился шанс продолжить турнир в утешительной схватке, в которой его соперником стал борец из Эстонии Артур Еремеев. Уступая по ходу схватки со счетом 2:7, Таир Амангельды приложил немало усилий, чтобы выровнять положение - 7:7. Одержав победу, благодаря проведенному им последнему результативному действию, костанаец получил возможность побороться за бронзовую медаль. В этой схватке его соперником был более опытный борец из Индии Анкит Гулия, не позволивший нашему спортсмену подняться на пьедестал почета мирового первенства с первой попытки. Чемпионский же титул в этой категории завоевал Имед Хаджадзе.

Бросок на ковре Будапешта проводит Таир Амангельды

Будем надеяться, что для получившего международный соревновательный опыт Таира Амангельды, ставшего в Будапеште самым молодым участником юношеского первенства мира, это не последняя попытка покорить борцовский Олимп. Совсем скоро в Таразе пройдет крупный республиканский турнир, к которому он очень серьезно готовится, как и вся юношеская сборная Костанайской области.

Фото из личного архива