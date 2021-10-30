Жителя Актюбинской области задержали 28 октября сотрудники природоохранной полиции Джангельдинского района Нурбек Дуйсенбаев и Абунасыр Оспанов совместно с инспекторами «Охотзоопром» в местности Тармак в одном из крестьянских хозяйств.

- При проведении первоначальных следственных действий полиция выяснила, что 45-летний мужчина приехал из Актюбинской области и устроился на работу пастухом. Он рассказал, что на мотоцикле выехал в степь и стал охотиться на сайгаков, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли мясо сайги и рога.

Начато расследование по статье 339 УК РК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

С начала года природоохранной полицией региона выявлено 14 фактов незаконной охоты. За 8 дней оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер» стражи порядка выявили 52 административных правонарушения.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО