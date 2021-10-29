Победителей конкурса по сбору батареек и лучших авторов видеороликов на тему экологии и защиты окружающей среды наградили сегодня, 29 октября в здании гражданского альянса Костанайской области «Грин». Кроме того, в ходе мероприятия организаторы рассказали о вреде ртутьсодержащих отходов (батарейки, LED и люминесцентные лампы и т.д.) для экологии, а также в чем важность их сбора и дальнейшей переработки.

В сборе батареек участвовали ученики 11-ти школ и колледжей города

С 5 сентября по 16 октября учащиеся 11 учебных заведений города - школы и колледжи, - собрали 305 кг отработанных батареек. Первое место заняла школа-гимназия № 18, ребята собрали 106 кг батареек. Все собранные батарейки были переданы на утилизацию в ТОО «Промотход».

Теперь их будут перерабатывать и обеззараживать с помощью кислот, чтобы они стали безопасными для человека. Кроме того, возможна их дальнейшая переработка, например извлечение металлов.

Такие плакаты волонтеры расклеивали для пропаганды важности экологии

- Также прошел еще один конкурс - видеороликов. Задача участников со всей области (школы, ВУЗы, СУЗы) была создать короткий мультипликационный ролик об опасности батареек, ртутных отходов и правильном использовании оранжевых контейнеров, - рассказал председатель общественного фонда «Экологический клуб «Neco» Наурызбек БИРМАГАМБЕТОВ. - Основная наша задача - призвать как можно больше детей, студентов и учителей к участию в раздельном сборе ртутьсодержащих отходов.

Он отметил, что такие конкурсы проводятся не ради подарков, а для того, чтобы дети понимали, что собирая батарейки они помогают сохранить и защитить экологическую ситуацию в регионе.

- Данные акции важны, так как пары ртути очень опасны для здоровья человека: они парализуют центральную нервную систему человека, отравляют все внутренние органы, - пояснил Наурызбек. - Одна батарейка загрязняет и отравляет 20 кв. м земли - там не будут цвести растения, не будет живности.

Победители были награждены грамотами...

Реализация проекта выполнялась в рамках госсоцзаказа, инициатором которого выступило управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области.

...и ценными призами

На мероприятие по пропаганде раздельного сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и батареек в этом году было выделено 2 млн 455 тыс. тенге, на 2022 год - 2 млн 556 тыс. тенге. Эти средства выделяются из местного бюджета по программе "Мероприятия по охране окружающей среды".

Зарина Беккулова: «Акции направлены на предотвращение опасного воздействия на экологию»

- Данные мероприятия проводятся ежегодно и направлены на предотвращение опасного воздействия на окружающую среду, - сообщила руководитель отдела экологического регулирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Зарина БЕККУЛОВА. - Согласно экологическому законодательству захоронение ртутьсодержащих отходов в РК запрещено.

Она добавила, что благодаря таким акциям люди начинают осознавать опасность ртутьсодержащих отходов для своего здоровья и экологии.

Фото Андрея СКИБЫ