План очередного локдауна в Костанайской области не планируется и не рассматривается. Об этом сегодня, 29 октября, на брифинге в РСК сообщил заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. При этом он отметил - за сутки в регионе заболел 21 ребенок, но когда начнется вакцинация детей - пока неизвестно.

- Вакцинация проводится в 190 стационарных и передвижных прививочных пунктах, - сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела БЕКСУЛТАНОВА. - Для обеспечения хранения температурного режима вакцин есть 104 единицы морозильного оборудования. Двумя компонентами уже вакцинированы 304 611 человек, охват составил 60,3%.

Отвечая на вопросы, Бексултанова добавила, что, по данным на утро 29 октября, ковидом заболели 465 детей, из них 10 находятся в стационаре.

Она отметила, что детей в регионе планируют прививать вакциной Pfizer.

- По поводу подготовки к принятию вакцины Pfizer хочу сообщить, что министерство здравоохранения организовало обучение медработников по работе с ней, - добавила она. - Сейчас наши сотрудники проходят обучение. Мы подготовили приказ, который ждет подписи. Он будет курировать работу рабочей группы по области, утвердили кураторов по регионам и утвердили план мероприятий по вакцинации. Потом мы сами будем аттестовывать наших сотрудников, для проведения таких профилактических прививок.

Юрий Севостьянов добавил, что вакцинировать детей будут только с письменного согласия родителей. Образец документа уже направлен в управление образования.

- Сейчас в родительских чатах педагоги собирают данные о том, кто хочет вакцинировать детей. Родители паникуют, предполагая, что прививки детям будут ставить принудительно. Не могли бы вы объяснить, зачем собирают эти списки и как они будут использованы? - спросил корреспондент «НГ».

- На основе согласия родителей составляются списки, которые будут направлять в медорганизации, чтобы они могли получить вакцину в нужном объёме и организовать прививочную бригаду, выехать в школу и там привить детей, - ответила Бексултанова.





- Я хочу отметить, что мы ещё не приступили к вакцинации, а уже во всех информационных сетях идут фейки, что бедных детей без согласия родителей вакцинируют. Я прошу наших граждан не поддаваться на провокации и беречь здоровье своих детей, - добавил Севостьянов.

- Есть граждане, которые вакцинировались одними из первых по своему выбору. Они сделали прививку в начале года и уже хотят ревакцинироваться. Куда они могут обратиться?

- Мы сейчас ждем нормативный документ, который даст разрешение на бустерную дозу для вакцинированных. Делать это будут медорганизации. Мы этот документ вот-вот получим, - ответила Бексултанова.

Фото РСК





