В Казахстане такое очень даже возможно: акимат подмял под себя науку, а министерство идет на поводу у акимата

Ассоциация деловых женщин Костанайской области, Клуб женщин-политиков, Альянс женских сил Костанайской области, Лига счастливых женщин... Какое многообразие общественных женских организаций в нашем регионе!

Интересно, какие вопросы они решают, какие задачи перед собой ставят? Заметили ли они информацию, прошедшую 21 октября по телеканалу "Евразия-Казахстан" - о том, что в стране помолодел женский климакс? Врачи бьют тревогу, одной из причин называют нарушение циркадных ритмов. А много раньше ученые Петербургского НИИ акушерства и гинекологии им. Отта доказали воздействие циркадных ритмов на рождаемость. Как утверждают ученые, всему виной - пробуждение до восхода солнца, когда дремлют физиологические силы организма. "Репродуктивная система мужчины в таком состоянии не может адекватно выполнять свои функции", - пишут "Известия". А ученые всего мира уже давно доказали, что биологические (циркадные) ритмы нарушаются, когда применяется опережающее время (социальная смена часовых поясов).

И это именно то, о чем мы говорим уже 3 года, а живем в этом 17 лет!

Интересно, что ни одна женская ассоциация, лига или альянс не высказались по этому поводу. А мне-то всегда казалось, что предназначение женщины, дарящей жизнь, стоять на страже этой жизни.

В этом году жители Костанайской области отстаивали свои права на здоровье и свой часовой пояс и в суде, и в рабочей группе при Правительстве РК. Мы полностью доказали свою правоту и были поддержаны учеными. Лишь костанайский областной акимат по традиции был везде против. Рабочую группу при правительстве представляла заместитель акима области Бахыт Есимова. Она опять затянула старую песню о якобы 58 процентах населения области против.

Интересно, что госпожа Есимова - единственная, кто участвовал в заседании рабочей группы по порядку исчисления времени на территории Республики Казахстан офлайн. Получается, что на наши же деньги налогоплательщиков она слетала в столицу, где против нас же и выступила. Ее не испугали даже "красные"зоны и строгий карантин того времени - видимо, важная миссия "железных" цифр голосования, которые она доставила, перевешивала все.

Но в суде мы доказали, что часовой пояс - это стандарт. Так же, как один метр - это 100 см. Получается, что костанайский акимат говорит: "А у нас 120 см, мы так привыкли, проголосовали и хотим так". А министерство отвечает: "Ну и бог с вами! Живите как хотите!". Ну бред же! А у нас, в Казахстане такое очень даже возможно: акимат подмял под себя науку, а министерство идет на поводу у акимата.

Я поинтересовалась - есть ли у госпожи Есимовой дети? Трое. И образование эта дама имеет блестящее. Почему же она так себя ведет?

Вспоминаю, как-то на глаза попалась заметка о заседании местного женского клуба при партии "Нур Отан" с одним вопросом в повестке - за чашкой чая обсуждаем имидж деловой женщины.

... Одинаковые брови и ногти, прически волосок к волоску и... абсолютно одинаковые мысли в головах. Скучно, девушки.

Р.S. После того,как была поставлена точка этой статьи, мне позвонили из Житикары, говорила женщина и тоже о женщине: "Ольга, в нашем вопросе без Гретты Тунберг не обойтись! Только она способна вразумить костанайский акимат!".