Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал, как ходил в ЦОН Нур-Султана и лично увидел, что люди получают права без сдачи экзаменов на водительское удостоверение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев

"24 октября я был в последний раз в специализированном Центре обслуживания населения Нур-Султана. Если честно, выявились некоторые факты, так скажем, коррупционные проявления, которые я отношу к коррупционным проявлениям, потому что людям предоставлялась возможность, не проходя теоретические и практические экзамены, получать водительские удостоверения. Понятно, что таких случаев, может быть, не так много, но мы не знаем, сколько таких было", - рассказал Мусин на брифинге в СЦК.

Министр рассказал, что лично прошел процедуру экзаменов и убедился в том, как казахстанцы получают водительские права, обходя теоретические и практические тесты.

"Сейчас мы принимаем меры, для того чтобы закрыть, уже, в принципе, закрыли. Вчера, например, за весь день в Нур-Султане получили водительское удостоверение только три человека. Мы ужесточили контроль, поставили дополнительных людей, для того чтобы они сверяли, кто заходит на экзамен, этот человек или нет. Сейчас приняты меры. На будущее мы извлекли урок, что будем устанавливать биометрическую идентификацию на входе на теоретические экзамены. То же самое будет применено при сдаче практических экзаменов", - добавил он.

Мусин заявил, что процедура сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане будет ужесточена.

"Я думаю, что население должно понимать, что упрощение госуслуг делалось не для того, чтобы по WhatsApp получать водительское удостоверение или проходить техосмотр. (...) По этому вопросу мы с МВД разработали план мероприятий и будем дальше ужесточать по всему Казахстану именно требование по сдаче теоретических и практических экзаменов. Дальше буду продолжать инкогнито ходить", - сказал Мусин.