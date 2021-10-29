Цены на новые легковые автомобили выросли в Казахстане. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития назвали основные причины роста стоимости, передает Tengrinews.kz.

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В ответе на официальный запрос в МИИР, ссылаясь на данные Бюро национальной статистики АСПиР РК, сообщили, что цены на новые автомобили выросли на 8,3 процента по итогам 9 месяцев 2021 года в Казахстане по сравнению с прошлым годом, а на подержанные авто - на 9,8 процента. При этом инфляция составила 8,9 процента.

В ведомстве заявили, что основными причинами роста цен являются:

дефицит на заводах - изготовителях компонентов для производства автомобилей по всему миру;

для производства автомобилей по всему миру; смена поставщиков - производителей комплектующих к транспортным средствам;

увеличение стоимости логистических услуг;

ограничения на границах территорий стран;

проблемы с логистической цепочкой поставок;

повышение цен на основные металлы, используемые в автомобилестроении (медь - на 48 процентов, алюминий - на 61 процент, свинец - на 37 процентов и плоский прокат - на 65 процентов);

изменение стоимости комплектующих от мировых производителей, металла, запасных частей и электроники и так далее.

Кроме того, изменение цен на автомобили также зависит от выпуска новой модели, уровня инфляции, индексации заработной платы рабочей силы.

В МИИР заявили, что сейчас критическая ситуация по доставке автомобилей и комплектующих, при этом спрос на автомобили растет. Заводы находились на карантине во время пандемии, это послужило причиной задержки поставок и сокращения квот по поставкам автомобилей и комплектующих в Казахстан.

"Дилеры и производители по-прежнему ожидают решения по доставке комплектующих и автомобилей, идущих через Китай. Очередь на отправку грузов растянулась на несколько месяцев вперед. Кроме того, дефицит электронных компонентов на мировом рынке с каждым месяцем увеличивает разрыв между спросом и предложением. В среднем срок ожидания длится в течение 3 месяцев", - сообщили в МИИР.

При этом в ведомстве добавили, что проблема с дефицитом новых машин существует не только в Казахстане. Имеется две основные проблемы: увеличение сроков по логистике и дефицит электронных компонентов на мировом рынке.

"Дефицит полупроводников объясняется тем, что во время пандемии начал расти спрос на смартфоны, ноутбуки, настольные компьютеры, умные телевизоры, автомобили и устройства, подключенные к интернету. Каждый такой гаджет работает на чипе, который является его "мозгом". Проблема в том, что производители не могут удовлетворить этот повышенный спрос", - рассказали в министерстве.

Согласно данным МИИР, автомобили импортируются в Казахстан из Японии, США, Кореи, Турции, Китая, Узбекистана, России и других стран. По итогам 9 месяцев 2021 года доля отечественных автомобилей составила около 63 процентов, соответственно, доля импортных автомобилей - 37 процентов. По итогам 8 месяцев 2021 года доля России в импорте новых легковых автомобилей составила 39 процентов.

Ранее эксперты заявляли, что к концу 2021 года на рынке также ожидается дефицит зимних шин, которые уже подорожали на 20-30 процентов.