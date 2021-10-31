Объявлены победители престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year. Конкурс организован Музеем естественной истории в Лондоне. Участниками конкурса стали фотографы из почти ста стран, приславшие на рассмотрение жюри свыше 50 тысяч снимков. Некоторые из снимков-победителей – в фотогалерее «Голоса Америки».

1 Победителем в номинации "Под водой" стал французский фотограф Лоран Баллеста, который запечатлел трех груперов (рыб из семейства каменных окуней) в процессе нереста. Снимок, названный "Сотворение", был создан не с первой попытки: фотограф возвращался в одну и ту же бухту на протяжении пяти лет, прежде чем сделать эту фотографию.



📸: Laurent Ballesta / Wildlife Photographer of the Year

2 Израильско-канадский фотограф Гил Визен почувствовал неладное, когда стал замечать в своей комнате множество маленьких паучков. Вскоре причина была найдена: прямо под своей кроватью Визен обнаружил бразильского странствующего паука с потомством. Фотограф сделал снимок после чего поспешил унести паучье семейство подальше от дома. И неспроста: паук этого вида (экземпляр, изображенный на снимке, достигал размеров человеческой ладони) является одним из наиболее ядовитых.



📸: Gil Wizen / Wildlife Photographer of the Year

3 Лучшей фотожурналистской историей названа фотография южноафриканского фотографа Брента Стиртона. Он запечатлел директора центра реабилитации диких приматов в Киншасе, столице Демократической Республики Конго. На руках у нее – спасенные молодые шимпанзе, которым определенно повезло: далеко не всех обезьян удается спасти после браконьерских рейдов, участники которых охотятся за шимпанзе ради их мяса.



📸: Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year

4 Американский фотограф Зак Клотье установил фотоловушку на поляне с останками оленя, посчитав, что они станут идеальной приманкой для хищников. Фотографу повезло: в кадр попал гризли, снимок которого стал победителем в номинации "Животные в естественной среде". Правда, этот снимок стал для камеры последним: когда Клотье вернулся за ней, он обнаружил, что кто-то разрушил фотоловушку.

📸: Zack Clothier / Wildlife Photographer of the Year

5 Фотография Лассе Куркела из Финляндии стала победителем среди молодых фотографов (номинация "От 15 до 17 лет"). На этом снимке изображена кукша (сибирская сойка), летящая между заснеженными кронами деревьев.



📸: Lasse Kurkela / Wildlife Photographer of the Year

6 На снимке испанского фотографа Хавьера Лафуэнте - дорога, пересекающая участок болотистой местности. Фото стало победителем в номинации "Болота".



📸: Javier Lafuente / Wildlife Photographer of the Year

7 Сцена, запечатенная австралийцем Адамом Освеллом, вызывала резкое неприятие у фотографа. На ней Освелл запечатлел зрителей представления, на котором слона заставляют выполнять трюки под водой. Организации по защите животных неоднократно критиковали подобные шоу, в которых животным приходится выполнять действия, несвойственные им в естественной среде.



📸: Adam Oswell / Wildlife Photographer of the Year

8 Фотограф из Кувейта Маджед Али совершил многочасовую прогулку по лесам Уганды, результатом которой стала победа в номинации "Портрет животного". На снимке 40-летняя горная горилла по кличке Кибанде, прикрывшая глаза во время дождя.



📸: Majed Ali / Wildlife Photographer of the Year

9 Стефано Унтерфинер из Италии заснял двух оленей, вступивших в схватку на острове Шпицберген. В этой битве победил самец справа: он смог прогнать своего соперника и, таким образом, получить титул доминантного самца в стаде.



📸: Stefano Unterthiner / Wildlife Photographer of the Year

10 Американка Дженнифер Хайес сделала этот снимок с вертолета: ей потребовалось немало времени, чтобы найти тюлений «роддом».



📸: Jennifer Hayes / Wildlife Photographer of the Year

11 На снимке канадско-словакского фотографа Мартина Грегуса – две самки белого медведя, отправившиеся на мелководье, чтобы охладиться в жаркий летний день.



📸: Martin Gregus / Wildlife Photographer of the Year

12 На этой фотографии – типичные обитатели водоемов Аппенинского полуострова и Марокко, гигантские тритоны. Португальский фотограф Хуан Родригес запечатлел двух рептилий в брачный период и победил в номинации "Поведение: земноводные и рептилии".



📸: João Rodrigues / Wildlife Photographer of the Year

13 На снимке австралийца Джастина Гиллигана – сотрудник природоохранного ведомства, следящий за сохранностью морской экосистемы. Гиллигану потребовалось множество попыток и три дня для того, чтобы сделать эту фотографию.



📸: Justin Gilligan / Wildlife Photographer of the Year

14 В номинации «Поведение: птицы» победу одержал снимок "Интимное прикосновение". На фотографии, сделанной канадским фотографом Шейн Кэлин, изображены два ворона во время одного из брачных ритуалов. В брачный период эти птицы всячески проявляют внимание друг к другу, например, поют «серенады» или дарят ветки, комки мха или небольшие камни.



📸: Shane Kalyn / Wildlife Photographer of the Year

15 Противоборство животных в брачный период запечатлел на своем снимке испанец Ангел Фитор. На его фотографии два самца цихлид вступили в схватку за обладание раковинной улиткой, в которой самка впоследствии сможет отложить икру.



📸: Angel Fitor / Wildlife Photographer of the Year