Найден загадочный "двойник", который вместо костанайца получил удостоверение личности в столице и оформил на него кредит, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Департаменте полиции Костанайской области сообщили, что с заявлением в южный отдел в августе к ним обратился 53-летний местный житель Казбек Арыков. Он просил привлечь к ответственности неизвестного, который воспользовался его личными данными и оформил кредит.

"29 июня 2021 года с помощью информационных систем неизвестное лицо оформило в ТОО "Фридом Финанс Кредит" микрокредит на покупку товара на общую сумму 769 980 тенге. 18 августа оформлен займ в ТОО МФО Lending and Financy technologgies на сумму 57 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 190, части 2, пункту 4 Уголовного кодекса "Мошенничество". Проводится расследование. Сейчас уголовное дело находится в производстве следственного управления", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Чуть позже выяснилось, что "двойником", получившим документ костанайца, оказался дальний родственник в столице. Начальник миграционной службы, полковник полиции Кайрат Дутпаев сообщил, что сейчас идет процедура аннулирования удостоверения личности. Оказалось, что житель столицы подал заявление об утере документа и получил новый на имя костанайца Казбека Арыкова, пользуясь портретным сходством с дальним родственником.

Ранее житель Костаная Казбек Арыков узнал, что на него оформили в столице кредит на сумму около 800 000 тенге. На эти деньги он якобы там приобрел два телефона. О просрочке костанаец узнал уже от сотрудников микрофинансовой организации.

"Они прислали фотографию супруге, она говорит, это не мой муж. Она спросила, почему вы даете кредит людям с улицы. Они сказали, что он пришел с удостоверением личности. Налицо явно мошенничество, это однозначно", - рассказывает Казбек Арыков.

Позже на сайте eGov Казбек Арыков обнаружил, что на документах и даже на паспорте вакцинации не его фотография. А поменять удостоверение личности по окончании срока давности он уже не смог, так как его выдали другому лицу.

К тому же костанаец сообщил, что ранее ему часто приходили штрафы из столицы, которые автоматически списывались с его банковской карты. Он даже ездил разбираться в столичный Департамент полиции. Сейчас по этим фактам проводится служебное расследование в ДП Нур-Султана, по результатам которого будут приняты соответствующие меры.