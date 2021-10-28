Уже с утра 28 октября в редакцию «НГ» начали поступать вопросы от родителей учеников о том, что происходит на территории школы. Звонившие жаловались, что не были предупреждены о проведении учения, и переживали, правомерно ли проводить такие мероприятия с учащимися младших классов.

Как сообщили "НГ" в отделе образования акимата Костаная, утром 28 октября в СШ № 1 проводили плановые учения согласно графику.

- Я лично звонила сегодня утром в школу, просила, чтобы классные руководители предупредили родителей в чатах. Так как это было в начале дня, возможно, кто-то не прочитал - человеческий фактор, - сообщили в отделе. - Навыки формируются с детского сада, еще в нем с детьми должны говорить о противопожарной безопасности, рисуют рисунки, проводят конкурсы, как и занятия по ПДД. Поэтому говорить о том, что первоклассники не знают, как себя вести в этой ситуации, мы не можем. Обычно детей выводят во двор школы, где проводят беседу о том, как себя вести в случае чрезвычайной ситуации. А после распускают по домам. Все это проводится с классными руководителями, детей выводят по плану, обучают в процессе.