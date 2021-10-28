Студию для детей предшкольного и школьного возраста открыли 27 октября в частной школе «Айгерим Ай». Первый набор воспитанников уже завершен, в будущем студия планирует участвовать в госзаказе на обучение детей за счет госбюджета.

Николай Торшин и Енбек Шодоров перерезали красную ленточку

Куралай и Ермек ШОДОРОВЫ купили это здание у известного костанайского художника Николая ТОРШИНА. Раньше здесь располагалась художественная мастерская, директором которой был Торшин. После реконструкции, в ноябре 2019 года, здесь открылась школа. Сегодня в ней обучаются дети с 6 до 8 лет, всего - около 100 человек. Помимо новой творческой студии, в «Айгерим Ай» 12 кружков.

- Мы решили открыть творческую студию, потому что, во-первых, на это есть спрос, как со стороны родителей, так и детей, а во-вторых это всё увлекательно и интересно, - говорит директор школы Куралай Шодорова. - А если вспомнить, что в этом здании в течение 43 лет была художественная мастерская, где работали известные художники и скульпторы, такой кабинет здесь был жизненно необходим. С Николаем Васильевичем мы знакомы с 2018 года. Наши дети давно его знают, мы очень сильно подружились. В сентябре 2019 года мы пригласили его на открытие нашей школы, а сейчас, в только что открытой студии Николай Васильевич будет проводить мастер-классы.

Николай Торшин стал почетным гостем на торжественной линейке.

- Горком партии передал это здание нам – художникам, - вспоминает он. - Мы очень обрадовались, что нам отдали такой дом под художественную мастерскую, где мы могли находиться и творить все вместе. Со всей области нам поступало большое количество заказов на все виды работ. В основном оформляли площади, фасады зданий, детские сады, школы. Но потом времена поменялись, страна развалилась, многие художники уехали за границу в поисках лучшей доли. Но многие и остались. Я был директором художественной мастерской целых 15 лет. Хотелось продолжить эту жизнь - чисто творческого плана. Но заказы перестали поступать, работы долгое время не было. Здание стало пустовать и ветшать и после его приватизации в нашу собственность мы решили его продать. И его купили очень способные люди, которые смогли нашу мысль об открытии художественной школы в этом районе воплотить в жизнь, создав у себя такие классы изобразительного искусства. Я очень рад что они помогают детям заниматься художественным творчеством.

Николай Васильевич подарил руководству школы и воспитанникам натюрморт, теперь его картина будет украшать столовую учебного заведения.

Фото Дмитрия МУШТЫ

