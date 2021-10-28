Проблемы предприятий, которые получают подряды на уборку улиц, благоустройство дворов, рассмотрели на заседании cовета по защите прав предпринимателей при региональной палате «Атамекен». Акцент практически во всех выступлениях был сделан на высокие коррупционные риски в этой сфере.

Задания коммунальщикам отдел ЖКХ дает устно, но отчеты принимает на бумаге и оплачивает в течение 30 дней



В Костанае тех, кто работает на этой ниве, знают наперечет - 5-6 фирм. Но положение их существенно разнится.

- Наш мониторинг в первом приближении показал, что в этой сфере есть проблемы с добросовестной конкуренцией, - сказал заместитель директора палаты предпринимателей Костанайской области Самат САДВАКАСОВ, - в городе на текущее содержание дорог и благоустройство из бюджета выделено 4 млрд тенге, но кто-то получает больше миллиарда, кто-то 600 млн, а кто-то всего 300 млн тенге.

По словам Садвакасова, которые позже подтвердили и предприниматели, и исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Нуралы ЕСЕРГЕПОВ, задания предприятия от отдела получают устно, что создает проблемы с доказыванием исполненных объемов работ. Акты выполненных работ сдаются не через веб-портал. Заведен порядок, что их сдают на бумажных носителях, потом они проходят согласование в отделе, то есть их могут там свободно занизить. И только потом они оплачиваются. В течение 30 дней. Предпринимателям по поводу денег приходится неоднократно звонить в отдел, ходить, просить. Впрочем, Есергепов, который заступил на свою должность в сентябре этого года, уточнил, что сейчас положение изменилось: оплата проходит в течение максимум 3-4 дней. Что касается заданий, то они действительно выдаются устно.

- Каждый день готовить их письменно - для этого нет у нас ни людей, ни времени, - отметил он.

Участники обсуждения поинтересовались, каков же дефицит кадров, на который неоднократно ссылался Есергепов. Выяснилось, что из 15 штатных единиц в наличии 13. Не так уж мало, надо просто оптимизировать нагрузку, советовали руководителю отдела.

Докладчик также обратил внимание на то, что договоры, которые заключаются с подрядчиками, слишком краткосрочные. И отдельная тема - это расценки, сегодня работа подрядчиков оплачивается в ценах 2017 года, тогда как значительно подорожали горюче-смазочные материалы, металл, а следовательно, запчасти. Кроме того, в тарифные сметы включены не все виды работ, по факту выполняемых подрядчиками. Работа по их включению сейчас ведется, заверил Есергепов. А что касается повышения расценок, то он отметил, что если «мы будем применять другие, то расходы бюджета возрастут до 8-16 млрд тенге.

- Но если это реальные расходы, то как можно их занижать. Это же путь в никуда. Предприниматели должны развиваться, а не работать себе в убыток, - высказался председатель совета Владимир ШАКУН.

Основной вопрос, который интересовал всех: кто и как определяет границы участков для обслуживания, которые выставляются на тендер. Делается ли это единолично или комиссионно. Как ни странно, ответа у и. о. руководителя отдела не нашлось. Вопрос остался открытым. Пока. Ибо члены совета серьезно намерены в тему взаимодействия отдела ЖКХ с подрядчиками углубиться, слишком здесь высоки коррупционные риски. Что доказывает участь нескольких сотрудников и руководителей этого отдела, которые либо уволены с госслужбы, либо наказаны в соответствии с УК РК.

Предприниматели высказывались сдержанно. В принципе, сложности работы в этом отделе они понимают. Но до определенного предела. Активнее и откровеннее других на этом заседании совета был директор ТОО «Конгломерат.kz» Роман КАНАВА, который сам не так давно работал на государственной службе и как раз в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так что знает ситуацию с обеих сторон.

- Мы хотим работать, уходить никуда не собираемся, за нами люди стоят. У меня, например, 65 работающих. Поэтому надеемся на понимание, нормальное отношение и прозрачность в работе отдела, - сказал он, - а непонятного много, - вот у моего предприятия, например, площадь обслуживаемой территории уменьшилась на 40 тыс. кв. м, это, в принципе, немного. Но в деньгах - минус 180 млн тенге. Это что-то очень большой разбег.

Тот же Канава поведал о практике, когда летом им не дают работы, нет заданий, одни поливы да покосы, как результат: не на чем зарабатывать. Бюджету экономия, а бизнесу?

Члены совета решили, что необходимо изучить договоры с подрядчиками на предмет содержания в них коррупционных рисков. Предприниматели также высказали пожелание, чтобы в договорах были проставлены сроки оплаты, по крайней мере, хотели бы, чтобы возможность этого была прояснена.

Члены совета также предложили детально изучить опыт работы служб ЖКХ в Алматы, Нур-Султане, где объемы работы большие, но при этом порядка больше, чем у нас. Одним словом, это заседание совета было пристрелочное, решено было озвученный пласт проблем изучить более детально.

Фото из архива «НГ»