21 октября 2021 года министр информации и общественного развития Казахстана Аида Балаева рассказала, что предусмотрено для молодежи в рамках проекта «Ұлттық рухани жаңғыру» (название указано только по-казахски). Цель проекта - до 5% снизить количество ничем не занятых молодых казахстанцев.

По ее словам, особое внимание будет уделено поддержке категории NEET молодежи (как мы быстро и легко становимся заграничными). Помнится, 2019 год был объявлен Годом молодежи. И тогда ставились подобные цели. На мероприятия в связи с этим были потрачены значительные суммы. В результате за этот год количество безработной молодежи увеличилось на 3,4%.

И этот факт ничуть не обеспокоил наших чиновников. Бесполезные реформы, программы и проекты постоянно множатся. Мне кажется, что все они нужны только для обогащения самих чиновников. Не секрет, что выделяемые деньги зачастую растаскиваются.

Без всяких проектов известно, что основной груз по воспитанию молодого поколения лежит на семье и школе. А вот тут у нас не все благополучно. В богатых семьях ребенку с ранних лет внушают, что он уже сейчас может начать благоденствовать, дают понять ему, какая страшная сила в деньгах. Понятно, что из таких детей и вырастает так называемая золотая молодежь. Ничем не заслуженные дары жизни внутренне обеднили, опустошили ее, она решила, что и в дальнейшем ей незачем прилагать усилия, можно как хочется, и все будет хорошо. А молодость настойчива даже в своих заблуждениях. Золотая молодежь не умеет удерживать то, что само падает им в руки, не заработанные самими деньги они часто обращают себе во зло, они присваивают себе привилегию грешить гораздо чаще и больше, чем их сверстники.

Не лучше обстоят дела и в школе. Упор делается на информатику, робототехнику. Цифровизация напрочь вытеснила книгу. В образовании молодежи зияют огромные дыры, но зато они на одной ноге с Интернетом. Книга им - как корове апельсин, к гаджету бы дорваться. В телефоне проходит целая полоса жизни, самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Не зря польский философ и писатель Станислав Лем заметил: «Если ад существует, то он наверняка компьютеризированный». Мы забыли, что развитие привычки к чтению, основанной на любви к книге, - лучший вклад, который может сделать школа. «Быть лишенным умения оценивать достоинства книг - это значит быть лишенным важнейшего чувства, частицы того, в чем выражается человеческое превосходство; это значит принадлежать к несметным полчищам больных или обиженных природой, или же глупцов», - говорил Ги де Мопассан.

Привычка к серьезному чтению - это тоже одно из достояний нации.Только хорошая книга научит извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Однако и к чтению надо подходить избирательно. Великая литература - младшая сестра молитвы, учит добру. Беда в том, что сейчас появляется огромное число писанины, которая к литературе не имеет отношения. И ценность этой писанины определяют по тому, как книга «хорошо продается». Потому доброе надо искать в хороших «вчерашних» книгах.

В новых книгах часто находишь какое-то совершенство бессмыслицы или неграмотности. Например, как вам такое: «Фридрих Барбаросса сидел в кресле с дымящей трубкой в руках» или «На пальце Александра Македонского был одет массивный перстень с сияющим бриллиантом». Не буду называть авторов, просто скажу, что во времена Барбаросса (в XII веке император Священной Римской империи) Европа еще не знала табака, а превращать алмаз в бриллиант научились через много веков после смерти великого завоевателя. И что можно взять от такой «литературы»? Зато писатели из молодых выросли из овса.