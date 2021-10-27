По прогнозам синоптиков, в четверг, 28 октября, на всей территории области, включая Костанай, осадков не будет. В пятницу и субботу, 29-30 октября, на севере и северо-востоке области ожидается дождь со снегом, низовая метель, гололёд, туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В областном центре также в эти дни пройдут осадки в виде дождя со снегом.

- Ночью в четверг ожидаются минусовые температуры - от 1 до 6 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём будет 5-10 градусов тепла. Ночью пятницы на большей части территории прогнозируем 0...-5°С, но на северо-западе температура воздуха будет положительной - плюс 3°С. В дневное время термометры покажут те же значения, что и в четверг: +5...+10°С. В субботу ночью столбики термометров опустятся до -5...-10°С, лишь на юге области будет немного теплее - минус 1°С. Субботний день тоже не порадует теплом, термометры покажут +1...+6°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -1...-3°С, днём +7...+9°С. В пятницу: ночью 0...+2°С, днём +6...+ 8°С. В субботу: ночью -5...-7°С, днём +3...+5°С.

В четверг ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с, днём усиливающийся до 15-20 м/с. В пятницу ветер будет переменным - западным и северо-западным, средняя скорость 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. В субботу направление ветра сохранит переменчивый характер при средней скорости 9-14 м/с, на севере области прогнозируются усиления до 15-20 м/с.