У переболевших привитых граждан статус в Ashyq будет оставаться "зелёным" и через три месяца после выздоровления, передает Informburo.kz.

Привитым казахстанцам, которые позже переболели Covid-19, не нужно проходить повторную вакцинацию для продления "зелёного" статуса в Ashyq. Об этом говорится в ответе министра здравоохранения Алексея Цоя на вопрос пользователя портала "Открытый диалог".

Автор обращения Екатерина Смышляева указала, что переболела КВИ после того, как получила полный курс вакцинации. При этом срок действия её "зелёного" статуса в Ashyq сократился: до болезни он был до июня 2022 года, после – до ноября 2021.

"Мне вновь нужно проходить два этапа вакцинации? Если да, то для чего, чтобы заболеть и опять вакцинироваться? Если нет, то как продлить статус "Зелёный-Безопасный"?" – спросила пользователь сервиса.

В ответе министра здравоохранения сообщается, что "зелёный" статус в Ashyq обозначен в базе данных как:

прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19 не более 7 суток с момента отбора;

вакцинированный против Covid-19;

переболевший в течение последних трёх месяцев;

имеющий справку о постоянном медицинском противопоказании к вакцинации против Covid-19.

По истечении 14 дней лица, зарегистрированные в базе с положительным ПЦР-тестированием на Covid-19, переводятся в "зелёный" статус, который сохраняется в течение последних трёх месяцев.

"После завершения трёх месяцев с момента выздоровления в мобильном приложении Ashyq Ваш статус и дальше будет "зелёным", но уже по причине прохождения полного курса вакцинации", – говорится в ответе.

Повторная вакцинация для продления "зелёного" статуса в этом случае не требуется.