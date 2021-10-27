Промежуточные итоги Национальной переписи населения огласили сегодня на брифинге в РСК. По данным на 27 октября, в онлайн-режиме участие в акции приняли 261 000 жителей региона и более 476 000 ответили на вопросы интервьюеров в оффлайн-режиме.

Всего в Костанайской области прошли перепись более 737 000 человек (85,6% населения).

Проведение переписи населения изначально запланировали на период с 1 сентября по 30 октября 2021 года.

- По многочисленным просьбам казахстанцев перепись в онлайн-режиме продлена и будет доступна до 8 ноября 2021 года, - сообщил руководитель департамента Бюро национальной статистики Айбек ГАЛЫМЖАНОВ. - Предусмотрено несколько способов авторизации: на сайте sanaq.gov.kz, на портале egov.kz и через мобильное приложение Aitu. Наряду с онлайн-режимом проводится сплошной обход населения переписным персоналом. Интервьюеры оснащены специальной атрибутикой - это официальное удостоверение, планшет, фирменный портфель синего цвета и синий шарф с символикой переписи населения. Казахстанцы, желающие пройти перепись вне дома, могут зайти на инструкторские участки и сообщить сведения о себе.

По словам Айбека Галымжанова, уже в декабре 2021 года Бюро национальной статистики планирует подготовить оперативные данные и опубликовать пресс-релизы по общей численности населения в стране и регионах.

Тематические сборники (краткие итоги, национальный состав, миграция, образование, брак и семья, домашнее хозяйство, занятость, доходы и источники средств существования, жилищные характеристики), включающие показатели, отраженные в выходных таблицах, будут опубликованы в 2022-2023 годах.

По итогам переписи будет сформирована исходная база для оценки численности и половозрастной структуры населения, информация, характеризующая положение различных социально-демографических групп населения, проведены расчеты демографических и социально-экономических показателей. Это необходимо для экономического и социального прогнозирования, создания социальных программ и обеспечения занятости населения.

Фото РСК

