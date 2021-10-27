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Нового акима назначили в Мендыкаринском районе

27 октября 2021, 14:11 |  Государство

Сегодня, 27 октября, кандидатуру Габита Мажитовича Бекбаева утвердил акима области Архимед Мухамбетов по согласованию с депутатами маслихата Мендыкаринского района. Ранее Габит Бекбаев занимал должность заместителя акима этого же района. А должность акима с сентября 2019 года занимал Нурлан Катарбеков.

Габит Бекбаев - уроженец села Боровское Мендыкаринского района. Окончил Костанайский сельскохозяйственный институт. Имеет высшее образование.