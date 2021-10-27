Этот алкоголь собирались перепродать магазинам для дальнейшей реализации, передает Informburo.kz.

В Костанае заведующая складом одного из предприятий области закупила более 93 тысяч бутылок алкогольной продукции с признаками подделки, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.

"Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учётно-контрольными марками и без лицензии. В ходе контрольной закупки следствие установило, что заведующая складом одного из предприятий области Мащенко покупала у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию. В дальнейшем перепродавала в магазинах Костаная", – говорится в сообщении.

Изъяли более 93 тысяч бутылок алкогольной продукции 52 наименований с признаками подделки. Заведующую складом приговорили к штрафу в размере 1000 МРП.