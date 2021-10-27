Сегодня определятся финалисты проходящего в Костанае в школе бокса открытого республиканского турнира по боксу среди мужчин, посвященного памяти ушедших из жизни известных тренеров Костанайской области.

Боксеры Костанайской области на открытии турнира

Соревнования посвящены памяти основателя бокса в Костанайской области, первого в республики заслуженного тренера Каз. ССР по боксу Вадима Павловича Гравицкого, заслуженного тренера СССР Валерия Николаевича Никулина, воспитавшего призера Олимпиады-1988 в Сеуле Александра Мирошниченко, заслуженного тренера Республики Казахстан Мурсала Каминуровича Тажмакина, Виталия Дмитриевича Левшина, заслуженного тренера Республики Казахстан Антона Григорьевича Кима и Сергея Ивановича Скрипника. В турнире принимают участие боксеры из многих регионов республики, а также гости из Узбекистана. Среди участников немало вторых номеров национальных сборных Казахстана и Узбекистана. Почетными гостями турнира стали родственники и воспитанники костанайских тренеров.

Представители команд-участниц на открытии турнира

За награды турнира будут биться и боксеры Узбекистана

На торжественном открытии турнира с приветственным словом к участникам обратился аким Костаная Кайрат Ахметов, являющийся президентом федерации бокса Костанайской области.

Президент федерации бокса Костанайской области, аким города Костаная Кайрат Ахметов приветствует участников соревнований

Сегодня в школе бокса (ул. Гашека, 1/4) пройдут полуфинальные поединки, они начнутся в 13:00. А победители турнира определятся завтра, 28 октября. Финальные бои стартуют в 11:00, после чего состоится церемония награждения призеров турнира.

Противостояние боксеров Казахстана и Узбекистана в последние годы является принципиальным на любом уровне

Фото предоставлено Федерацией бокса Костанайской области

