За вторник, 26 октября, в регионе зарегистрировано 110 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,3%. Днем ранее был резкий спад числа заболевших - всего 83 случая. Темп прироста был на уровне 0,23%.

Иллюстративное фото vecernji.hr

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 39, Костанайский район – 10, Рудный – 8, по 7 случаев - в Б. Майлина и Карабалыкском районах, по 5 случаев - в Житикаре, Аулиекольском и Карасуском районах, по 4 случая - в городах Аркалык, Лисаковск и Камыстинском районе, Денисовский район - 3 случая, по 2 случая - в Алтынсаринском, Мендыкаринском, Сарыкольском и Узункольском районах, Федоровский район – 1 случай.

96 пациентов обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 102 с симптомами заболевания, 8 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 октября 2021 г. зарегистрировано 36 206 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 32 857 человек, в том числе 348 за 26 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 327 418 человек (+644), вторым компонентом 303 672 (+565).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 25 октября в регионе выявлено 17 случаев коронавирусной пневмонией. Летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 126 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (33) в регионе - 153 человека.