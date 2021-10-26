Такая возможность появилась в новом мобильном приложении «ЦОН». В пилотном режиме начали принимать вызовы от клиентов операторы в Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях.

В сентябре 2021 года был утвержден список госуслуг, которые будут оказываться в пилотном режиме. Среди них получение справки о несудимости, выписка из пенсионного фонда, справка о наличии недвижимости, снятие с прописки и др.

Функционал приложения состоит из нескольких сервисов. Клиент может забронировать очередь в ЦОН и получить талон с помощью QR-кода, узнать режим работы и адреса отделений и найти необходимую контактную информацию.

- Мобильное приложение «ЦОН» уже доступно для скачивания в PlayMarket, и скоро появится в AppStore. Пока доступно бета-версия, но казахстанцы уже могут пользоваться приложением. Была создана специальная фокус-группа, которая протестировала приложение. По итогам тестирования участники фокус-группы оставили свои рекомендации по некоторым техническим моментам. Функционал будет дорабатываться, а количество предоставляемых госуслуг увеличиваться. Это приложение – новый формат работы ЦОН – сообщили в филиале НАО «Государственная копорация «Правительство для граждан» по Костанайской области.

На данный момент мобильное приложение «ЦОН» скачало уже более тысячи казахстанцев.