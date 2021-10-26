За понедельник, 25 октября, в регионе зарегистрировано 83 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,23%. Днем ранее было выявлено 112 заболевших, темп прироста был на уровне 0,31%. В последние десять дней, начиная с 15 октября, в регионе каждый день регистрировали больше сотни новых случаев коронавируса.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 18, по 7 случаев - в городах Рудный, Житикара, Аулиекольском, Денисовском районах, по 5 случаев - в Костанайском, Б. Майлина, Карабалыкском и Мендыкаринском районах, по 3 случая - в Лисаковске, Камыстинском, Карасуском и Федоровском районах, по 2 случая - в Аркалыке и Алтынсаринском районе, Узункольский район – 1 случай.

71 пациент обследован по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 77 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 октября 2021 г. зарегистрировано 36 096 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 32 509 человек, в том числе 238 за 25 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 326 774 человек (+558), вторым компонентом 303 107 (+503).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, случаев коронавирусной пневмонией в регионе за 24 октября не зарегистрировано. Также не зафиксировано летальных случаев от коронавируса (КВИ+). От коронавирусной пневмонии (КВИ-) в этот день скончался один человек.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 097 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (33) в регионе - 153 человека.