Как стало известно порталу iagorod.kz, тело Сергея Николаевича Московцева со следами насильственной смерти (множественные ножевые ранения) было обнаружено ранним утром 21 октября текущего года, во дворе дома №98 по ул. Сандригайло. Сергей Московцев 1964 года рождения занимал должность технического руководителя шахты «Соколовская» АО «ССГПО» и проживал в доме №100 по ул. Сандригайло.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК «Убийство». По данным портала у полиции уже имеется подозреваемый. В социальные сети даже попали ориентировки на некого мужчину 1985 г.р., временно безработного, ранее судимого жителя Рудного.

Iagorod.kz запросили официальную информацию в Управлении полиции.