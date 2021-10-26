Технического руководителя шахты «Соколовская» убили в Рудном
26 октября 2021, 14:21 | Криминал
Как стало известно порталу iagorod.kz, тело Сергея Николаевича Московцева со следами насильственной смерти (множественные ножевые ранения) было обнаружено ранним утром 21 октября текущего года, во дворе дома №98 по ул. Сандригайло. Сергей Московцев 1964 года рождения занимал должность технического руководителя шахты «Соколовская» АО «ССГПО» и проживал в доме №100 по ул. Сандригайло.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.99 УК РК «Убийство». По данным портала у полиции уже имеется подозреваемый. В социальные сети даже попали ориентировки на некого мужчину 1985 г.р., временно безработного, ранее судимого жителя Рудного.
Iagorod.kz запросили официальную информацию в Управлении полиции.
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