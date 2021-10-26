В Казахстане проверят рынок агрегаторов такси
26 октября 2021, 12:57 | Государство
В Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) заявили, что приступили к анализу рынка агрегаторов такси в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"На сегодня начата работа по мониторингу цен, анализу и оценке состояния конкуренции на этом рынке. Запрошена информация у субъектов рынка об объемах оказанных услуг и применяемых тарифах, размере комиссии при использовании мобильного приложения по услуге автоперевозок пассажиров", - сообщили в ведомстве.
В агентстве добавили, что в случае выявления на рынке признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции будут приняты меры антимонопольного реагирования.
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