Полицейские уже задержали подозреваемого в незаконной охоте, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

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Задержание произошло 24 октября около поселка Кособа Карабалыкского района. Нарушителем оказался 50-летний мужчина. Браконьер охотился в этой местности, застрелил лося и вывез тушу на территорию крестьянского хозяйства. Полицейские изъяли у него незарегистрированную пневматическую винтовку и разделанное мясо животного.

Как сообщили в департаменте полиции, за три дня проведено 125 рейдовых мероприятий, в ходе которых проверено 165 охотников и рыболовов, а также 92 рыбопромысловых участка и водоема.

- Полицейскими выявлено 19 административных правонарушений, из них 15 нарушений по незаконной охоте, правил рыболовства - 2, правил ношения и перевозки оружия - 1. Наложено административных штрафов на сумму более 116 тыс тенге, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 22 октября сотрудники УП Лисаковска в ходе патрулирования на реке Тобол задержали 44-летнего мужчину, который производил незаконную рыбалку без путевки и разрешения уполномоченного органа. Нарушитель привлечен к административной ответственности.

- В Джангельдинском районе, на территории охотничьего хозяйства, задержан гражданин 45-летний житель Актобе. Он охотился на гуся без путевки и разрешения. В Карасуском районе двое сельчан также охотились незаконно на гуся, - добавили в пресс-службе ДП.