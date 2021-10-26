Октябрьскую серию матчей регулярного чемпионата Казахстана Pro рудненский хоккейный клуб «Горняк» проводил в Атырау с одним из лидеров национального первенства - местным «Бейбарысом».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото shaiba.kz

Первый период первого матча прошел в относительно равной борьбе, о чем свидетельствует и практически равное количество бросков по воротам. Однако удачнее в плане результативности были хозяева, сумевшие забросить две безответные шайбы в ворота Никиты Акулинина. И оба раза завершал атаки «Бейбарыса» Артем Ананичев, отличившийся на 12-й и 15-й минутах.

Во втором периоде лучше смотрелись гости, перебросавшие игроков атырауского клуба. Рудничане смогли навязать сопернику свою игру, а за полторы минуты до второго перерыва Степан Штефан при поддержке Алексея Бархаткина вернул интригу в матч - 2:1.

Быстрый гол в ворота «Горняка» в исполнении Егора Кожевникова в третьем периоде сбил атакующий настрой гостей, которые, не сумев совладать с эмоциями, стали больше нарушать правила и становиться зачинщиками потасовок. Александр Ханьжин на 51-й минуте за грубость был наказан 4 минутами штрафа и также получил 10-минутное удаление за драку, а вскоре 5-ю минутами штрафа был наказан Александр Катков, дополнительно получивший, как зачинщик драки, и 20-минутное удаление. Это привело к еще двум пропущенным голам - на 56-й минуте Александр Воробьев реализовал численное преимущество «Бейбарыса», а на 59-й минуте Никита Титов установил окончательный счет - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0).

В повторном поединке счет был открыт уже на 13-й секунде, сделал это нападающий «Бейбарыса» Денис Курепанов. А после того, как игрока «Горняка» Александра Ханьжина отправили на 2 минуты на скамейку штрафников, Егор Кожевников сумел огорчить голкипера гостей Артема Скрынникова еще раз, удвоив преимущество атыраусцев.

Однако до перерыва гости сумели сократить отставание в счете, когда на 18-й минуте Оскар Юлбарисов после передачи слева Степана Штефана в касание перевел шайбу в ворота Дмитрия Хозяшева.

Героями второго периода стали голкиперы обеих команд, сохранившие в неприкосновенности свои ворота, хотя гости нанесли 13 бросков, а хозяева сделали это 7 раз. Также второй период прошел и без удалений.

Степан Штефан (№11) ведет борьбу за воротами с российским нападающим «Бейбарыса» Сергеем Твердохлебовым / Фото shaiba.kz

В третьем периоде, когда команды заканчивали игру с четырьмя полевыми игроками (на 47-й минуте у «Бейбарыса» за блокировку был удален Кирилл Старцев, а у «Горняка» за грубость и драку покинул лед Александр Куршук), нападающий хозяев Александр Ананичев добил отлетевшую от борта шайбу в ворота гостей. Через три минуты игравший в большинстве «Горняк» вновь сократил отставание до минимума усилиями Александра Ханьжина, отличившегося после передач Дениса Гурьева и Оскара Юлбарисова.

Но большего подопечные Сергея Невструева сделать не смогли, позволив атыраусцам добиться второй победы - 3:2 (2:1, 0:0, 1:1), которая, в свою очередь, позволила им с 26 набранными очками возглавить турнирную таблицу.

«Горняк» же и после этого поражения остался в зоне плей-офф, продолжая располагаться с 14 очками на восьмом месте.

Следующие поединки рудничане проведут 3 и 4 ноября на льду «Горняк Арены», где их гостями станут хоккеисты устькаменогорского ХК «Алтай-Торпедо».