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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае

26 октября 2021, 10:49 |  Общество

Она состоится уже в эту субботу, 30 октября, на территории Сити-центра возле Казпочты. Об этом сообщается на сайте акимата областного центра.

В ярмарке примут участие товаропроизводители городов и районов области. Начало в 9.00.