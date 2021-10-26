Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
26 октября 2021, 10:49 | Общество
Она состоится уже в эту субботу, 30 октября, на территории Сити-центра возле Казпочты. Об этом сообщается на сайте акимата областного центра.
В ярмарке примут участие товаропроизводители городов и районов области. Начало в 9.00.
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