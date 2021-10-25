Во вторник, 26 октября, ночью на севере, днём на востоке Костанайской области возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, на севере 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5, на западе -3 градуса, днём +2...+7, на юге +10 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае во вторник облачно, ночью осадки в виде дождя или мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью-3...-5, днём +2...+4 градуса.

- В среду, 27 октября, по области без осадков, на севере возможен туман, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Камиля МИЗАНБАЕВА. - Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днём +2...+7 градусов.

В Костанае в среду облачно без осадков. Ночью -3...-5, днём +2...+4 градуса.