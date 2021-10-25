Операторы через видеозвонок будут предоставлять гражданам госуслуги, которые ещё не автоматизированы, передает Informburo.kz.

Казахстанцы смогут получать государственные услуги через мобильное приложение "ЦОН", не посещая центры обслуживания населения. Об этом на правительственном часе в мажилисе сообщил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

Сейчас госуслуги в онлайн-формате можно получить только через портал электронного правительства. По словам министра, это неприемлемо с учётом требований времени.

Мусин рассказал, что в сентябре текущего года определи перечень государственных услуг, оказываемых в пилотном режиме через мобильное приложение "ЦОН". Пилотный проект уже действует в четырёх регионах страны – Акмолинской, Костанайской, Кызылординской и Павлодарской областях. На первом этапе 24 оператора через видеозвонок будут предоставлять госуслуги гражданам. Услуги онлайн-ЦОНа можно оплатить по QR-коду.

"Есть услуги, которые ещё не автоматизированы. Эти госуслуги можно будет получать, пройдя идентификацию через биометрию. Самое главное – это идентификация личности. После этого можно будет получать госуслуги в электронном формате", – пояснил глава МЦРИАП.