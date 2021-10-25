Долг потребителей за уличное водоснабжение (из водоразборных колонок) в Костанае на 1 октября 2021 года составляет 2,5 млн тенге. При том, что в месяц с одного человека за пользование колонкой берут всего 103 тенге.

С 1 января по 1 октября 2021 года контролёры ГКП "Костанай Су" провели 97 рейдов и собрали 31 млн тенге - это половина от общей дебиторской задолженности всех потребителей областного центра.

Сегодня, 25 октября, сотрудники ГКП провели очередной рейд по частному сектору, на этот раз - вместе с журналистами.

Контролер Айгуль ТАТИМБАЕВА стучит в одну из квартир частного дома по ул. Абилсай. Здесь скопился самый большой долг - около 73 000 тенге, не платили с 1 января 2015 года. Центрального водоснабжения в доме нет.

Дверь открывает женщина и объясняет - после болезни не смогла найти работу, зарабатывает на еду тем, что вяжет одежду. На вопрос отвечает: "Как только будут деньги, сразу заплатим".

По словам контролеров, с такими абонентами уже пробовали судиться, но оплаты услуг добиться не удалось.

- За день я успеваю обойти 20 абонентов, включая должников и заявки на передачу показаний, - рассказывает Татимбаева. - Реакция везде разная. Кто-то не может заплатить, у кого-то ещё зарплата не упала, некоторые - просто недобросовестные потребители. Часто люди ругаются на контролеров, каких слов мы от них только не слышали! Хотя мы же не виноваты, что они задолжали.

Пресс-секретарь ГКП "Костанай Су" Виалетта ЕРМОЛОВА добавляет, что с недавнего времени компания взыскивает долги через нотариуса. Поэтому должникам приходится оплачивать не только сумму долга, но и услуги нотариуса, а также почтовые расходы. Математика такая: если абонент задолжал 5 000 тенге, то сверху услуги нотариуса и судебного исполнителя составят ещё 5 384 тенге. То есть придётся заплатить в два раза больше суммы долга.

- С ноября начнётся массовое отключение потребителей, которые имеют задолженность, - отмечает Ермолова. - До отключения контролёры ходят по должникам, напоминают им о долгах, обзванивают людей. Если за 30 дней оплата не поступит, то мы отключаем потребителя от услуг. Что это значит? Наши сотрудники опломбируют кран, установят заглушки и заблокируют канализацию с помощью аппарата "Спрут". К сожалению, мы не можем отключить некоторых абонентов, потому что они пользуются водой из общей колонки.

По данным пресс-службы ГКП "Костанай Су", в благоустроенном секторе уже отключили от услуг 21 абонента, которые скопили долги на сумму 475 036 тенге. А в частном секторе - четырех абонентов с суммой долга 103 640 тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА