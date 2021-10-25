Все внимание в предпоследнем туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги было приковано к матчам с участием ведущих борьбу за чемпионство «Тобола» и «Астаны».

Игорь Сергеев забивает второй мяч в ворота «Шахтера»

Костанайцы встречались на своем поле с карагандинским «Шахтером», а столичный клуб проводил свой матч в Алматы против досрочно ставшего бронзовым призером «Кайрата».

«Тобол» и «Шахтер» могут встретиться после окончания чемпионата в полуфинале Кубка РК, для чего карагандинцам в среду на своем поле надо переиграть в ответном четвертьфинальном матче «Тараз» (первая встреча в Таразе завершился нулевой ничьей). Видимо, имея ввиду предстоящую кубковую игру, наставник непроигрывавшего в чемпионате в последних пяти турах «Шахтера» Магомед Адиев выставил на матч чемпионата неоптимальный состав.

А вот у главного тренера «Тобола» Александр Москаленко появились небольшие проблемы другого плана - из-за перебора «желтых» карточек пропускал игру Багдат Каиров, а у сербского легионера Зорана Тошича и Романа Асракулова проблемы со здоровьем. От этого поменялась тактика на игру и расстановка игроков. Место в воротах занял Александр Мокин, в защите играли Самат Жарынбетов, Султан Абилгазы, Александр Марочкин и Данияр Семченков, линию полузащиты составили французский полузащитник Жереми Манзорро, Асхат Тагыберген, серб Душан Йованчич, Азат Нургалиев и португалец Рубен Бриджидо, а в нападение был отряжен узбекистанский форвард Игорь Сергеев.

«Тобол» и «Шахтер» в рамках чемпионатов Казахстана провели до этого 69 очных поединков, в которых костанайцы одержали 30 побед и в 12-ти встречах добились ничейных результатов с разницей в свою пользу забитых и пропущенных мячей 84:73.

В 70-м поединке с «Шахтером» «Тоболу» нужна была только победа и команда сразу после стартового свистка бросился в атаку. Уже на исходе первой минуте Бриджидо с правого фланга сделал передачу на ближнюю штангу, откуда Сергеев пробил в ближний нижний угол, однако голкипер «Шахтера» и молодежной сборной Казахстана Игорь Трофимец в падении забрал мяч. На 8-й минуте Нургалиев пробил справа с линии штрафной площади, но мяч пролетел рядом с дальним верхним углом ворот. Через минуту капитан «Тобола» уже бил низом справа из пределов штрафной площади, но мяч пролетел рядом со штангой.

Капитан "Тобола" Азат Нургалиев провел в чемпионате Казахстана 459-й матч. Больше только у экс-капитана "Тобола" Нурбола Жумаскалиева - 523

А на 16-й минуте при розыгрыше третьего углового удара Нургалиев с правого края сделал навесную подачу в район ближней штанги, откуда Сергеев головой в прыжке подправил мяч в ворота, но тот попал в Адиля Аханова и опустился на газон. Первым же на добивании оказался Марочкин, который, точно пробив с разворота по центру ворот мимо голкипера, открыл счет.

Рубен Бриджидо стал соавтором двух голов

Через четверть часа хозяева удвоили свое преимущество. После атаки по правому флангу Бриджидо сделал пас в штрафную площадь на выход Тагыбергену, а тот отдал мяч в центр Сергееву, который поразил правый нижний угол ворот. На 39-й минуте Нургалиев едва не довел счет до крупного, однако с левого края пробил и над голкипером, и над воротами.

И все же именно капитан «Тобола», который в минувшем туре вышел на второе место по количеству проведенных игр в Премьере-лиге - 458 матчей, стал автором третьего гола в ворота «Шахтера». На 56-й минуте, после подачи Тагыбергена при розыгрыше углового удара, Йованчич скинул головой мяч к дальней штанге, откуда Нургалиев пробил с острого угла и с близкого расстояния над голкипером, забив свой 89-й мяч в чемпионатах и 49-й за «Тобол».

На 83-й минуте вышедший на замену грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе открылся справа в штрафной площади гостей, получил передачу из центра от Бриджидо и с угла вратарской площадки забил четвертый гол в ворота «Шахтера».

Через три минуты карагандинцы перехватили мяч на правом фланге, после чего последовал прострел в штрафную площадь «Тобола». Мокин вовремя выскочил на перехват, но его опередил Йованчич, пытавшийся в падении выбить мяч, тототлетел в результате к вышедшему на замену Андрею Гиоргиади, которому ничего не оставалось, как поразить пустые ворота - 4:1.

Наставник «Тобола» Александр МОСКАЛЕНКО, комментируя матч, сказал:

- По такой игре мы должны, как команда, показывать более качественный футбол во всех компонентах, но очень много спешили, хотели забить быстрый гол и отошли от своей игры. Сегодняшний результат - это уже история, в футболе никто не живет историей, надо жить только будущей игрой. А впереди у нас очень сложный и ответственный матч в Уральске с «Акжайыком».

В прошедшем параллельно матче между также вероятными участниками второго полуфинального кубкового противостояния «Кайратом» и «Астаной» алматинский клуб с минимальным счетом одержал победу над «Астаной», у которой шансы на седьмой чемпионский титул стали гораздо ниже, чем у «Тобола» на вторую в историю победу в чемпионате.