Костанайский "Тобол" разгромил карагандиский "Шахтер" в матче предпоследнего, 25-го, тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Костанае завершилась со счетом 4:1. У победителей авторами голов стали Александр Марочкин (16-я минута), Игорь Сергеев (31-я), Азат Нургалиев (56-я) и Элгуджа Лобжанидзе (83-я). А у "Шахтера" отличился Андрей Гиоргиади (87-я).

"Тобол" набрал 58 очков и вышел в лидеры КПЛ за тур до конца.

В этом же туре "Кайрат" обыграл "Астану" со счетом 1:0. Единственный мяч уже на девятой минуте забил Небойша Косович.

На 42-й минуте первого тайма футболисты "Астаны" в знак протеста покинули поле, но вернулись через несколько минут.

"Кайрат", который стал бронзовым призером еще до этого матча, набрал 50 очков. У "Астаны" осталось 56 баллов, но она опустилась на второе место и пропустила вперед "Тобол", который теперь имеет в своем активе 58 очков.