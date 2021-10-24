Осень перевалила за экватор. Ночи стали холодными, а дни - короткими. Поутру замерзают лужи. Пора. Пора менять канализационный коллектор, самое время! Тут, кстати, и новый асфальт недавно проложили. Хотя, если еще потянуть, можно дождаться и снега. Снег всё скроет. Все неровности ландшафта после работ. Глина подмерзнет. Асфальт восстанавливать уже не придется. Пожалуй, потянем ещё, насколько возможно.

Пешеходный переход упирается в раскопки

Это лишь предположение о том, как думают инженеры Рудненского водоканала. Возможно, у них есть объективные причины именно так и именно в это время производить столь серьёзные работы. Но, даже не являясь Копперфильдом, всего лишь окинув взглядом «поле битвы», остается удручённо выдохнуть: «Это уже не смешно».

Новое место для детских игр

В городских пабликах появляются первые гневные комментарии уставших от ожидания людей, живущих рядом. Пока робко, в никуда, не адресованные непосредственно виновникам происходящего. Этакий философский подход. Стоический, я бы даже сказал. Всё тлен…

Судя по трубе, это будущий канализационный коллектор

Итак, смотрим фото.

Добро пожаловать в гостиницу "Троя"

В Рудном, практически в центре города, внезапно возник новый аттракцион. Назовем его «Канализационные горки». Предполагаю, что в данном месте, судя по трубам, происходит прокладка канализационного коллектора.

Выезд из переулка. Никаких предупреждений о ведущихся работах

Улица Ленина, в аккурат около гостиницы «Троя» - дескать, наслаждайтесь видами уважаемые гости. Да будьте внимательны на подступах к гостинице – не переломайте ноги, или не упадите случайно в траншею.

Пешеходов об опасности тоже ничто не предупреждает

Места, где проводятся «раскопки», практически никак не ограждены. Я видел из окна автобуса, как на самом пике отвалов из глины играли дети. Прохожие возвращающиеся домой вынуждены продираться «собачьими тропками» вдоль ямы. Автомобиль выезжающий из проулка, если повернёт направо, в сумерках – вполне может нырнуть в траншею. Никаких предупреждающих знаков со стороны переулка нет. Нет кипперной ленты ни с одной, ни с другой стороны. Нигде нет предупреждений о том, что ведутся работы, чтобы не пускали детей или животных.

Собачьими тропками вынуждены пробираться вдоль траншеи прохожие

Клинт Иствуд, рассказывая о своем посещении водопада в Исландии, сравнил меры безопасности с теми, что могли бы быть в Америке, и пришел к выводу: "Если ты упал с обрыва – ты идиот, это твоя проблема". Похоже, что чиновники отдела ЖКХ Рудного пришли к таким же выводам.

Глубина траншеи - около трех метров

Вопрос, заявленный в начале статьи, останется без ответа. В прошлом году, в конце октября, водоканал проводил замену трассы холодной воды по улице Топоркова. Чем обусловлен выбор именно этот период года, можно только строить догадки. По факту наблюдаются очередная безалаберность, безответственность, наплевательское отношение к людям. Впрочем, как и всегда.

Никакого ограждения

Смотрим фото. Делаем выводы. Реагируем. Вместе изменим жизнь к лучшему.

Автор - гражданский журналист "НГ"

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