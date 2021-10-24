Прошедший в СРК «Костанай» повторный матч между «Тоболом» и «Астаной» завершил первую очную серию игр этих баскетбольных клубом в рамках регулярного чемпионата Казахстана среди мужских команд Национальной лиги.

Кольцо «Астаны» атакует Глеб Жуков / Фото nbf.kz

Хозяева площадки, уступившие действующему чемпиону страны в первом поединке (50:100), начали вторую встречу в следующем составе: Шаим Куанов, Павел Ильин, Максим Воейков, Антон Быков и Аскар Ахметжан.

Старт матча явно не удался костанайским баскетболистам - к середине первой десятиминутки они лишь один раз поразили кольцо соперника, набравшему к тому времени 15 очков. Вторую половину четверти костанайские баскетболисты провели на равных с соперником, уступив в первом игровом отрезке со счетом 10:24.

Вторая четверть стала самой равной в матче и по игре, и по счету, хотя хозяева и в ней уступили - 15:17.

Борьбу под кольцом ведут Антон Быков и американский легионер «Астаны» Скайлар Спенсер / Фото nbf.kz

Равная игра продолжилась и до середины третьего игрового отрезка - команды набрали по 10 очков. А вот концовка четверти прошла под диктовку «Астаны», набравшей еще 15 очков и позволившей хозяевам пополнить свою копилку лишь на 2 очка.

Первая половина заключительной десятиминутки прошла при значительном игровом преимуществе баскетболистов столичного клуба, о чем говорит и количество набранных очков - 2 у «Тобола» и 10 у Астаны. Последние пять минут матча прошли в равной борьбе, никак не повлиявшей на исход матча. В итоге второе поражение «Тобола» - 54:94 (10:24, 15:17, 12:25, 17:28).

Атакует БК «Астана» / Фото nbf.kz

Самым активным в матче в составе «Тобола» вновь стал капитан клуба Шаим Куанов, набравший 14 очков и отдавший 8 результативных передач. На два очка меньше принес в копилку своего клуба Антон Быков - 12. На счету Аскара Ахметжана и Павла Ильина по 8 очков. Михаил Мудрагеля набрал 4 очка, Рустам Валиев и Максим Воейков - по 3 и Ануар Симбаев - 2.

Пооиграв два матча, «Тобол» уступил вторую строчку в турнирной таблице «Барсам Атырау». Следующую двухматчевую серию костанайский клуб проведет в Актау 7 и 8 ноября против местного «Каспия».