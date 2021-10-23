Подведены итоги стартовавшей 24 сентября и продолжавшейся в течение месяца VI спартакиады РК среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата и органов зрения, в которой выступили и представители Костанайской области.

Сборная Костанайской области по спортивным пара танцам - сильнейшая на республиканской спартакиаде

Соревнования по 14-ти видам спорта - пара дзюдо, пара таеквондо, плаванию, пара пулевой стрельбе, голболу, настольному теннису, волейболу сидя, пара пауэрлифтингу, легкой атлетике, пара каратэ, спортивным танцам на колясках, тогызкумалаку, шашкам и шахматам - прошли в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В спартакиаде приняли участие более 1 700 спортсменов, представлявших три города республиканского значения и 14 областей республики.

В команде Костанайской области в этих комплексных соревнованиях выступали 76 спортсменов в 12 видах спорта. Всего костанайцы завоевали 59 медалей, в том числе 19 золотых, 17 серебряных и 23 бронзовые.

На счету костанайских пара легкоатлетов 16 золотых медалей

Больше всего наград завоевали наши атлеты в прошедших на Центральном стадионе южной столицы соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата. На их счету 16 золотых и две серебряные медали, что позволило сборной Костанайской области занять первое место в командном зачете.

Трехкратный чемпион спартакиады Алексей Лукутин с кубком за командную победу соревнований легкоатлетов

Трехкратными чемпионами спартакиады стали Павел Сидорчук, выступавший в классе F57, Алексей Лукутин (F40), Гульдерай Кабурова (F42) и Валентин Падаков (F56), завоевавшие в своих спортивных классах первые места в метании диска, толкании ядра и метании копья. По две золотые медали у Данияра Биклеева (F34), ставшего первым в толкании ядра и метании копья, и Арсена Муратова (F55), отличившегося в метании диска и толкании ядра.

Сборная легкоатлетов с поражениями органов зрения стала пятой в командном зачете, завоевав шесть бронзовых наград.

Сильнейшей на спартакиаде стала сборная Костанайской области по спортивным танцам на колясках. На паркете шымкентского Дворца культуры «Туркистан сарайы» костанайские пара танцоры завоевали одно первое, пять вторых и четыре третьих места, а обладателем чемпионского титула стала пара Аруна Жаксагулова и Данил Цихлер, ставшая лучшей в программе Комби St 2 класс.

Командное «серебро» спартакиады у сборной нашей области по пара пауэрлифтингу, завершившей соревнования с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми медалями в индивидуальных соревнованиях. Чемпионкой спартакиады стала Кабыл Турсынай, выступавшая в весовой категории до 41 кг.

Третье командное место заняли костанайские стрелки, завоевавшие по четыре серебряных и бронзовых медалей.

В турнире по шашкам-100 среди женщин не было равных Софье Ершовой, а сборная Костанайской области в этом виде спартакиады заняла четвертое командое место.

Шесть призовых мест - три вторых и три третьих на счету костанайских мастеров маленькой ракетки, занявших в командном зачете восьмое место.

Не остались без медалей и наши пловцы, завоевавшие в столице республики на водных дорожках бассейна многофункционального спортивного комплекса «Барыс Арена» три бронзовые награды и ставшие в командом зачете девятыми.

Также девятыми стали наши представители в соревнованиях по пара таеквондо, сумев завоевать одну бронзовую медаль.

Турнир по сидячему волейболу сборная Костанайской области завершила на пятом месте. В соревнованиях по пара дзюдо и тогызкумалаку у костанайцев 12-е командные места, а в соревнованиях по шашкам-64 наши спортсмены заняли 14 место.

Сборная Костанайской области по пара пауэрлифтингу

В общекомандном зачете сборная команда Костанайской области заняла восьмое место, а призовую тройку составили атлеты соответственно Алматинской области, города Алматы и Атырауской области.

Фото предоставлены Спортивным клубом инвалидов