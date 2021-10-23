На площадке СРК «Костанай» прошла первая встреча двухматчевой серии игр регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным клубом «Тобол» и действующим чемпионом - столичной «Астаной».

Проход под кольцо «Астаны» Максима Воейкова (№8) / Фото nbf.kz

Оба клуба возглавили турнирную таблицу после успешного проведенных стартовых серий игр. Но если бронзовому призеру прошлого чемпионата «Тоболу» пришлось в буквальном смысле вырывать победы на своей площадке у «Актобе» (77:74 и 92:90), то «Астана» уверенно выиграла в гостях у «Барсов Атырау» (81:50 и 75:65).

Ни разу не проигрывавшая костанайскому клубу в рамках чемпионатов страны «Астана» и в этой серии является явным фаворитом. В стартовой пятерке у «Тобола» на площадку вышли разыгрывающий защитник Шаим Куанов, легкие форварды Павел Ильин и Рустам Валиев, центровой Антон Быков и мощный форвард Никита Тимофеев.

Куанов и Быков ответили двумя точными бросками на стартовое трехочковое попадание гостей, и «Тобол» к середине второй минуты матча повел в счете. Но, как оказалось, это был единственный во встрече выход вперед костанайских баскетболистов. До середины первой четверти хозяевам еще удавалось сохранять небольшое отставание в счете, но к концу игрового отрезка «Астана» уже вдвое опережала «Тобол» по набранным очкам.

Во второй четверти костанайцы смотрелись на площадке неплохо, но столичный клуб продолжал методично наращивать преимущество, и к большому перерыву «Тобол» уступал 20 очков - 29:49.

Неудержим в матче был американский защитник «Астаны» Энтони Хики, набравший за 14 проведенных на площадке минут 19 очков / Фото nbf.kz

Не изменилась ситуация на поле и в третьей десятиминутке, а разница в счете к середине четверти достигла уже 30-ти очков - 34:64. Этот игровой отрезок стал для хозяев самым нерезультативным в матче - 8:26. Заключительная четверть также прошла под диктовку гостей, добравшихся до трехзначного счета - 50:100 (13:26, 16:23, 8:26, 13:25).

Самым результативным в составе «Тобола» стал капитан команды Шаим Куанов, принесший в копилку своего клуба 12 очков, а на счету Аскара Ахметжана 11 очков. Антон Быков и Павел Ильин набрали по 7 очков, Даниель Альбрант - 4, Максим Воейков и Михаил Мудрагеля - по 3, Рустам Валиев - 2 и Глеб Жуков - 1.

Сегодня состоится второй матч между «Тоболом» и «Астаной». Начало встречи в СРК «Костанай» в 18:30.