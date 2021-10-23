«Тобол» крупно уступил «Астане» в домашнем матче чемпионата Казахстана по баскетболу
Сергей БИРКЛЕ
На площадке СРК «Костанай» прошла первая встреча двухматчевой серии игр регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между местным клубом «Тобол» и действующим чемпионом - столичной «Астаной».
Проход под кольцо «Астаны» Максима Воейкова (№8) / Фото nbf.kz
Оба клуба возглавили турнирную таблицу после успешного проведенных стартовых серий игр. Но если бронзовому призеру прошлого чемпионата «Тоболу» пришлось в буквальном смысле вырывать победы на своей площадке у «Актобе» (77:74 и 92:90), то «Астана» уверенно выиграла в гостях у «Барсов Атырау» (81:50 и 75:65).
Ни разу не проигрывавшая костанайскому клубу в рамках чемпионатов страны «Астана» и в этой серии является явным фаворитом. В стартовой пятерке у «Тобола» на площадку вышли разыгрывающий защитник Шаим Куанов, легкие форварды Павел Ильин и Рустам Валиев, центровой Антон Быков и мощный форвард Никита Тимофеев.
Куанов и Быков ответили двумя точными бросками на стартовое трехочковое попадание гостей, и «Тобол» к середине второй минуты матча повел в счете. Но, как оказалось, это был единственный во встрече выход вперед костанайских баскетболистов. До середины первой четверти хозяевам еще удавалось сохранять небольшое отставание в счете, но к концу игрового отрезка «Астана» уже вдвое опережала «Тобол» по набранным очкам.
Во второй четверти костанайцы смотрелись на площадке неплохо, но столичный клуб продолжал методично наращивать преимущество, и к большому перерыву «Тобол» уступал 20 очков - 29:49.
Неудержим в матче был американский защитник «Астаны» Энтони Хики, набравший за 14 проведенных на площадке минут 19 очков / Фото nbf.kz
Не изменилась ситуация на поле и в третьей десятиминутке, а разница в счете к середине четверти достигла уже 30-ти очков - 34:64. Этот игровой отрезок стал для хозяев самым нерезультативным в матче - 8:26. Заключительная четверть также прошла под диктовку гостей, добравшихся до трехзначного счета - 50:100 (13:26, 16:23, 8:26, 13:25).
Самым результативным в составе «Тобола» стал капитан команды Шаим Куанов, принесший в копилку своего клуба 12 очков, а на счету Аскара Ахметжана 11 очков. Антон Быков и Павел Ильин набрали по 7 очков, Даниель Альбрант - 4, Максим Воейков и Михаил Мудрагеля - по 3, Рустам Валиев - 2 и Глеб Жуков - 1.
Сегодня состоится второй матч между «Тоболом» и «Астаной». Начало встречи в СРК «Костанай» в 18:30.
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