Реконструкцию подстанций «Кустанайская» (в районе КСК) и «Заречная» (возле с. Заречное) сделали в рамках инвестпрограммы на 2020 год. Об этом сообщили 22 октября во время пресс-тура, который провели сотрудники ТОО «Межрегионэнерготранзит» и ДКРЕМ Костанайской области.

На подстанции «Кустанайская» фарфоровые изоляторы заменили на стеклянные

На подстанции «Заречная» проведена реконструкция оборудования на сумму 78 млн тенге

Также на встрече озвучили и проблемные вопросы ТОО.

Мероприятия по инвестпрограмме выполнены в полном объеме на сумму 529,1 млн тенге, это позволит оказывать потребителям более качественные услуги и уменьшить количество аварий.

- Если в 2009 году у нас было 58 аварийных отключений, то уже в 2017 мы добились снижения их количества на порядок - до 2-4 отключений, - отметил генеральный директор ТОО «МРЭТ» Владимир КАН. - В 2020 году их количество увеличилось из-за аварии 7 апреля, но это были не ответственные, отдельные линии, а основная часть сетей компании выдержала ту стихию. Ведь только по сетям компании в те трудные дни удалось удержать электроснабжение области, когда начались массовые аварийные отключения по линиям АО «KEGOC». Проведенная реконструкция позволит не повториться массовым отключениям.

Основная часть оборудования на подстанциях была введена в эксплуатацию в 60-80-е годы прошлого столетия.

- Источник финансирования реконструкции - сумма отчислений и прибыль, предусмотренные в утвержденной тарифной смете, - сообщил главный инженер ТОО «МРЭТ» Виктор КИРИЙ. - На подстанции «Кустанайская» оборудование заменили на общую сумму 5 млн 659 тыс. тенге. Была произведена замена фарфоровой подвесной изоляции ОРУ-35кВ и ОРУ-110 кВ (1968-1971 годов выпуска) на стеклянную, в общем заменили 1 200 изоляторов. В результате повысилась надежность за счет исключения аварийных отключений по причине износа и нарушения изоляции.

Реконструкция подстанции «Заречная» обошлась в 78 млн 814 тыс. тенге. Как заверили в МРЭТ, обеспечено повышение надежности передачи электроэнергии потребителям Костаная и Костанайского района за счет ввода в работу второго (дублирующего) силового трансформатора Т-4.

Виктор Кирий добавил, что пандемия Covid-19 негативно влияет на выпуск технического оборудования и его доставку с заводов на объекты ТОО.

- Также существенные трудности с соблюдением сроков исполнения мероприятий этого года возникли из-за простоя железнодорожных вагонов на границе РК и Китая, - пояснил он. - Как следствие - заводы-изготовители до сих пор имеют проблемы со своевременной отправкой изготовленного оборудования в наш адрес.

Руковордство МРЭТ ожидает, что в 2022 году подорожает оборудование, а также увеличатся затраты на покупку электроэнергии, так как действующий поставщик, АО «Евразиатская энергетическая корпорация» (г. Аксу, Павлодарская обл.) отказался заключать новый договор. Поэтому рост тарифа неизбежен.

- Они (поставщики - "НГ") не регулируются антимонопольным комитетом, это их право - устанавливать тариф на продажу электроэнергии, - пояснил Владимир Кан. - На законодательном уровне это не регулируется, они частники. Пока согласилось продавать электроэнегргию для компании только АО «Самрук-Энерго», но у них тариф выше - 11 тенге без НДС за 1 кВт/ч.

Сейчас предельный тариф на услуги по передаче электричества для абонентов ТОО составляет 2,814 тенге без НДС за 1 кВт/ч.

Еще одна проблема - низкий уровень зарплаты персонала.

- Никакие лозунги о востребованности профессии энергетика, к сожалению, уже не позволяют удержать уже имеющийся кадровый состав от увольнений и перехода на существенно более оплачиваемую работу, - отметил Кирий.

Сейчас в ТОО работают 850 человек при штатной численности 980. Около половины, а это основной производственный персонал, получают зарплату ниже 80 тысяч тенге.

- Чтобы увеличить зарплату сотрудникам, необходимо пересмотреть тариф, а это ведет к увеличению стоимости услуг. Но в настоящий момент мы проводим работу по сдерживанию тарифов, - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий Костанайской области Руслан Исаг-Оглы ГАСАНОВ. - Тариф утвержден на 2021-2025 годы. Единственный вариант - сокращение персонала.

По словам Владимира Кана, нехватка персонала уже сейчас ощущается очень остро, а сокращение персонала не даст средств на подъем зарплаты, но приведет к невозможности обеспечения безопасного выполнения работ под напряжением согласно требованиям правил техники безопасности.

- По «Дорожной карте» рабочие, которые убирают улицы, получают около 89 000 тенге, это больше, чем у электромонтёра. Зарплата там больше и риск меньше, - резюмировал директор МРЭТ. - Выход из этой ситуации - пересмотр тарифной сметы с увеличением тарифа на величину увеличения заработной платы персонала. А дальнейшее сдерживание тарифа приведет к потере специалистов.

Фото Андрея СКИБЫ