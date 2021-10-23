Юбилейный 100-й сезон в Русском драматическом театре открыли вечером 22 октября. Помимо традиционного представления для зрителей подготовили выставку работ украинской художницы, а на втором этаже теперь есть музей театра. Как отмечали юбилей - в репортаже «НГ».

Отдохнуть перед спектаклем

Выставку Ольги Дитте разместили недалеко от гардероба, ее организовали при поддержке Русского дома в Нур-Султане. Тема: «Женщина и женское восприятие мира в цветах». Всего 6 картин, написанных в марте этого года. По задумке автора, они соединяют в себе славянские и казахские мотивы. А сама художница близка к сцене, так как создавала костюмы для житомирского театра. Работы выполнены с помощью лоскутов ткани или рисованы красками.

Предыдущая выставка Русского театра драмы была посвящена Холокосту.

- Мне бы хотелось, чтобы зритель не просто пришел… К сожалению, не так часто люди ходят в театр, - сказал директор театра Юрий ИВЛЕВ. – По статистике от 10% до 20% костанайцев приходят в театр. И коль уж человек не просто пришел сюда, а увидел выставку, посетил музей и посмотрел спектакль - три в одном.

В музее на втором этаже собрали собственную экспозицию. Торжественную ленточку в честь открытия музея перерезала заслуженная артистка РК Антонина ОЛЕЙНИКОВА.





- Я в этом театре работаю очень давно, с 1972 года, - рассказала «НГ» Антонина Ивановна. – Мой любимый спектакль - «Вышел ангел из тумана». Перерезать ленточку не сложно, не волновалась. Я смотрю в музее на фотографии, сколько их – ужас! Что-то узнаю, а что-то было сделано без меня. Я должна сказать, что у нас хорошая молодежь. К сотому сезону подошли нормально, будем удивлять!

Презентовали музей гиды - актрисы в образах эксцентричного и карикатурного экскурсовода и робота «Модель № 100». Они рассказывали об экспонатах, периодически прерываясь на отрывки из спектаклей разных лет. В музее Татьяна Ларина читает письмо к Онегину, заяц и медведь пытаются вспомнить, из какой они сказки, а персонажи «Учителя танцев» признаются друг другу в любви.

Пока отдельных экскурсий в театральный музей не планируется, так что посмотреть на экспонаты можно будет, только придя на спектакль пораньше. В основном здесь костюмы из спектаклей, реквизит и макеты сцен. Особенно сотрудники театра гордятся жилетом и головным убором, сделанными в 1932 году, их подарили коллеги из Московского государственного академического Малого театра. Ещё один исторический экспонат – афиша к 80-летнему юбилею костанайского театра с автографом Нурсултана Назарбаева.

- В прошлом году мы отмечали другой юбилей – 20 лет Казахскому театру драмы, и его коллектив изъявил желание создать свой музей, - рассказал «НГ» руководитель управления культуры Ерлан КАЛМАКОВ. – Наше управление поддержало инициативу, выделило небольшие средства, довольно скромные. И с такой же инициативой мы выступили в честь 100-го сезона Русского театра. Конечно, за век собралась история, которую хочется показать. Здесь по крупицам собирали экспонаты – это большая работа, которая велась на протяжении нескольких месяцев. И будем ее дополнять ещё.

В перерыве между открытием музея и началом спектакля успеваем поговорить с директором театра о планах на новый сезон.

- Сезон новый, а календарный год скоро заканчивается. - отмечает Юрий Ивлев. - У нас много спектаклей, которые мы не показали из-за пандемии. Сейчас начинается декада премьер, потом - ретро-показ. Мы в соцсетях делали опрос, где просили зрителей указать - какие спектакли последнего десятилетия они хотели бы вновь увидеть. Зрители проголосовали, мы их восстановили и скоро покажем. Среди спектаклей зрители назвали: «Панночку», «Леди Макбет», «Фигаро» и спектакль о наркомании. А там уже и Новый год. Пандемия продолжается, но таковы условия игры. С другой стороны, мы уходили в пандемию и у нас в соцсетях было 1 000 подписчиков, сейчас их больше 5 000. Мы стали активнее в онлайне. К нам приезжают со всей области, потому что они через Интернет узнают наш репертуар. Другой вопрос, что 30% заполняемости зала - это очень плохо. Мы привыкли к полным залам, мы привыкли, что зритель костанайский зритель любит наши постановки.

Пока театр остается без главного режиссера. Дина Жумабаева, которая ставила спектакли в прошлом сезоне, свою работу здесь завершила. Кто займет ее место, пока остается в тайне.

Капустник с самоиронией

Спектакль «Про100art», который открыл новый сезон, поставила актриса и режиссёр костанайского театра Анна Удесиани. Если коротко, то её постановка - это капустник с огромной самоиронией. По сюжету инспектировать артистов приезжают... Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко.

В «Про100art» выступали, кажется, все артисты театра. Любовь Ромадина, Валентина Битюкова и Антонина Олейникова показывали свои самые любимые роли из спектаклей «Простая история», «Под небом Парижа» и «Вышел ангел из тумана».

Здесь дети капитана Гранта из размытого водой письма узнают о том, что их папа оказался в костанайском театре. И вот как он описывал это место:

- Там живут чудесные театральные люди, у них зычный голос, шекспировское нутро и широкая печень! Эти люди - большие мастера своего дела, они могут сыграть на сцене Зайчика и короля Лира, Дюймовочку и леди Макбет. Они говорят на языке Мольера, Островского и Чехова. Каждый день эти гении собираются в ветхом, но красивом здании, разыгрывают на сцене различные истории, танцуют, поют и прыгают, а в конце человек, которого они называют Режиссёр, кричит на них, машет руками. Забаву они называют Репетиция. Многие из них уходят из театра только вечером. Уверен, они питаются искусством! А как ещё? На те деньги, которые им платят, у нас во Франции можно купить только пару булок. Но финансовое поощрение они ласково называют зарплатушкой.

Иронично в «Про100art» рассказывается и о работе актера. Тут и рассуждение о том, как тяжело взять главную роль актрисам. И интерпретации отрывка «Леди Макбет», как бы он игрался с молодыми, только пришедшими в театр актерами, либо во время и после новогодних корпоративов. Сразу после - борьба за роль Джульетты.

Концерт завершился, актеров поздравляли зрители, некоторые пришли с подарками. Для профессора КРУ Дмитрия ЛЁГКОГО театр - особенный уже потому, что в труппе играет его сын Григорий.

- Я смотрел на сына с воспоминанием о своей юности, когда я пытался сниматься в фильме «Жнецы» вместе с Натальей Андрейченко, - рассказал после спектакля Лёгкий. – Сын воплотил мои мечты. После окончания университета он вместе с труппой отправился в Израиль - выдать что-то из Шекспира на английской мове. Смотрите, сегодня он играет в главной роли. Это ведь Ромео, хоть и в капустнике. Звучит гордо!

Актерам дарили цветы, картины, футболки с юбилейным принтом. Последним выступил Ерлан Калмаков, объявив, что уже подписал приказ о премировании коллектива Русского драматического театра.

Фото Ксении РЕБИК