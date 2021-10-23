В пятницу, 22 октября 2021 года, в Костанайской области зарегистрирован 131 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,36%. Днем ранее в регионе было выявлено 128 случаев при таком же темпе прироста.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 45, г. Рудный – 13, по 10 случаев в г. Житикаре и Костанайском районе, по 9 случаев в г. Лисаковске и Денисовском районе, по 6 случаев в Карабалыкском, им. Б. Майлина, Мендыкаринском и Федоровском районах, Сарыкольский район – 4, Аулиекольский район – 3, по 2 случая в г. Аркалыке и Камыстинском районе.

105 пациентов обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 112 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 октября 2021 г. зарегистрировано 35 768 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 952 человека, в том числе 245 - за 22 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 325 751 человек (+473), вторым компонентом 302 169 (+509).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 21 октября в Костанайской области выявлено 8 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 096 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (32) в регионе - 152 человек.