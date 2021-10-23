Совет по этике Западно-Казахстанской области рассмотрел дело в отношении заместителя руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Бисенгали Хайруллина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Представители частной организации пожаловались, что он нецензурно выражался во время видеоконференции.

Отметим, что видеоконференция при помощи одного из электронных приложений проходила с участием заместителя акима ЗКО. На ней рассматривался вопрос выдачи разрешения на разработку песчаного карьера частной фирме.

"Бисенгали Хайруллин использовал ненормативную лексику. Он четыре раза использовал слово "На". В контексте "Бесит, на", "Пошел, на", "Пришел, на". Хорошо хоть еще окончание не добавлял. Ему сделал замечание заместитель акима ЗКО Аманжол Алпысбаев, чтобы чиновник подбирал слова. Хайруллин говорит, что сказал такое выражение всего один раз по отношении к своим сотрудникам из-за проблем со связью", - сообщил председатель Совета по этике ЗКО Галым Турсунбаев.



Сам чиновник считает, что его неправильно поняли. Бисенгали Хайруллин сообщил, что жалобу на него подали представители частной компании, претендующей на разработку карьера возле реки Урал.



"Конференция проходила по видеосвязи. Были проблемы со звуком. Нам пришлось перейти в другой кабинет. Я сказал "Бесит, на" в адрес сотрудников, из-за которых срывалось мероприятие. С этой компанией у нас сыр-бор, идут судебные тяжбы. Они просят дать разрешение на разработку карьера возле поселка Аксуат. Но мы отказываем им. Там растут 436 сосен. Экологи на нашей стороне", - отметил Бисенгали Хайруллин.



В итоге обсуждения Совет по этике решил рекомендовать наказать чиновника строгим выговором. Также его предупредили, что в случае повторных нарушений он будет освобожден от занимаемой должности.