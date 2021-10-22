В субботу, 23 октября, ночью на востоке Костанайской области синоптики обещают осадки в виде дождя и снега, днём тоже возможны дожди. На севере ждут туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7, днём +12...+17 градусов.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В Костанае в субботу осадки маловероятны, переменная облачность. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Ночью +3...+5, днём +14...+16 градусов.

В воскресенье, 24 октября, на севере области дождь. Ветер также с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +10...+16 градусов.

В Костанае в воскресенье переменная облачность, без осадков. Ночью +5...+7, днём +13...+15 градусов.

- В понедельник погода начнет меняться, так как уже во вторник в Костанайскую область придёт холодный фронт, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Светлана КАН. - По области 25 октября на севере дождь, ветер юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10, днём +7...+12 градусов.

В Костанае в понедельник без осадков. Ночью +5...+7, днём +10...+12 градусов.