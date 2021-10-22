В Костанайской области отмечен рост заражения коронавирусной инфекцией. На это обратил внимание населения заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ.

Брифинг по вопросам профилактики ковида прошел сегодня, 22 октября.

- По данным на 21 октября, число заболевших коронавирусной инфекцией в Костанайской области составляет 128 человек, - проинформировал Севостьянов, - в течение последней недели идет подъем заболеваемости. На 15 октября число заболевших было 107, на вчерашний день - на 20 случаев больше. Обращаем на это внимание населения.

Наибольшее количество больных - в Костанае, их 39, в Рудном - 12, в Костанайском районе - 11, в Лисаковске - 10, в остальных городах и районах случаев заболевания - меньше 10.

Из 128 людей, пораженных инфекцией, 103 обследовались по самообращениям, 25 - как контактные с лицами, имеющими подтвержденный статус инфицированных коронавирусом. У 111 проявились симптомы заболевания, 17 были заражены, но проявлений болезни не имели.

По уровню заболеваемости Костанайская область остается в «красной» зоне. Однако, усиление ограничительных мер в населенных пунктах пока не планируется.

В области продолжается прививочная кампания. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Анжелы БЕКСУЛТАНОВОЙ, на сегодня вакцинированы двумя компонентами вакцин 325 278 жителей региона из 505 000, которых необходимо привить.

В область ждут поставки вакцины Pfizer. Точной даты, когда она поступит, названо не было. Ориентировочно - в начале ноября. Прежде всего эта вакцина предназначена для того, чтобы прививать детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных (во 2-м и 3-м триместрах) и кормящих матерей.

На брифинге спросили о возможности платно привиться Pfizer.

- Эта вакцина закуплена на средства из резерва правительства, для платной вакцинации не предназначена, - ответила Бексултанова.

Она также отметила, что активность граждан при проведении вакцинации несколько снизилась. По ее мнению, это может быть связано с ростом числа сезонных заболеваний.

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