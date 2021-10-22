Единый диспетчерский центр Костанайского района начал работать 1 июля 2021 года. Служба, аналогичная той, что в мае 2019 года открылась в Костанае. Но если в областном центре на телефон "109" за полгода поступило почти 28 000 звонков, то в Костанайском районе едва ли доберутся к тысяче обращений за такой же период.

В ЕДЦ считают, что об их работе и функциях многие жители района просто не знают.

- У нас отражается на экране ситуация за неделю, мы делаем аналитическую сводку и передаем ее в акимат, - говорит руководитель диспетчерского центра «109» Радик МАЙЛИБАЕВ. - Сейчас у нас работают 7 человек, планируем нанимать новых сотрудников. Раньше нужно было обращаться напрямую в коммунальные службы. Теперь ведётся работа по централизации всех обращений граждан, чтобы жители обращались к нам и мы анализировали ситуацию в целом. К нам можно обращаться с жалобами на работу служб ЖКХ, можно получить справочную информацию или информацию об отключении электроэнергии, отопления или воды. Мы принимаем обращения как от тобыльчан, так и от сельских жителей Костанайского района. Если проблема срочная с угрозой жизни, например - открытый люк, то обращение обрабатывается за день. Если это проблема, которая требует разбирательства, то стандартный ответ готовится за 7 дней.

Корреспондент «НГ» приехал в ЕДЦ Костанайского района 21 октября. На тот момент в работе сотрудников службы «109» было 3 обращения, принятых на этой неделе. Жители жаловались на неработающий фонарь возле дома № 98 по ул. Тауелсиздик, просили закрыть открытый люк, а также установить светофор на пересечении ул. Калабаева и республиканской трассы.





- Я работаю в этом центре с 1 октября, вышла на пенсию со службы МВД и теперь подрабатываю здесь, - говорит аналитик Алия ШЕКТЫБАЕВА. - Перед началом нас обучали, рассказывали, как и на что реагировать.



Как отмечают сотрудники Единого диспетчерского центра, большинство обращений связано с организацией автобусного движения. Но эту проблему решить ЕДР не может, так как вопрос относится к сфере пассажирского транспорта и требует значительного финансирования.

В диспетчерском центре просят жителей Костанайского района звонить и писать в их службу для решения коммунальных проблем. Сделать это можно не только по городскому номеру «109», но по мобильному номеру +7-707-100-91-09 (на нем же работает мессенджер WhatsApp). Обращаться можно анонимно, но желательно рассказать как можно подробнее о проблеме. Жалобы жителей принимают также через Instagram. Скоро в центр примут смм-менеджера, который будет искать жалобы в интернете.