За четверг, 21 октября, в регионе зарегистрировано 128 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,36%. Днем ранее, 20 октября, было выявлено 123 заболевших, темп заболеваемости был 0,34%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 39, Рудный – 12, Костанайский район – 11, Лисаковск – 10, Житикара – 9, по 7 случаев - в Денисовском, Карабалыкском и Б. Майлина районах, по 6 случаев - в Аулиекольском и Мендыкаринском районах, Камыстинский район – 4 случая, Карасуский район – 3 случая, по 2 случая - в Алтынсаринском, Узункольском и Федоровском районах, Амангельдинский район – 1 случай.

103 пациента обследованы по самообращению, 25 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 111 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 октября 2021 г. зарегистрировано 35 637 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 31 707 человек, в том числе 235 за 21 октября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 325 278 человек (+489), вторым компонентом 301 660 (+519).

Как сообщает Министерство здравоохранения РК, 20 октября в Костанайской области выявлено 19 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных случаев от коронавируса (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 088 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (120) и КВИ- (32) в регионе - 152 человек.