Казахстанцы начали тратить больше денег на красивые госномера для авто. За 9 месяцев 2021 года граждане приобрели VIP-номера почти на 4,4 миллиарда тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Такую информацию предоставили в госкорпорации "Правительство для граждан".

Фото:gov.kz

"С начала года через спецЦОНы "Правительства для граждан" было оформлено 15 320 госномеров повышенного спроса на сумму 4 миллиарда 385 миллионов тенге. Больше всех номерные знаки повышенного спроса оформили алматинцы - 5 053, шымкентцы - 2 371 и астанчане - 1 757", - сказали в госкорпорации.

Меньше всего VIP-госномерами автовладельцы интересуются в Северо-Казахстанской области. С начала года там приобрели всего 129 номеров.

Как отметили в пресс-службе, по сравнению с прошлым годом госномера стали приобретать чаще."За аналогичный период 2020 года был выдан 9 141 госномер повышенного спроса на сумму 3 миллиарда 29 миллионов тенге. В Алматы приобрели 3 122 госномера, в Шымкенте - 1 357 и в Нур-Султане - 1 235. Меньше всего спрос был в Алматинской области - 61 приобретенный госномер", - пояснили в госкорпорации.

В госкорпорации не ведут учет самых дорогих VIP-номеров, но рассказали о примерной стоимости красивых комбинаций. К примеру, сочетание цифр вроде 010, 020, 030 или 707 будет стоить около 166 тысяч тенге. Если к цифрам добавят сочетания букв вроде XXX, YYY или MMM, стоимость возрастет до 332,5 тысячи тенге.

Комбинации цифр вроде 100, 111, 900 или 999 обойдутся чуть меньше чем в 400 тысяч тенге. Вместе с сочетаниями одинаковых букв стоимость возрастет до 566 тысяч тенге.

Самыми дорогими в госномерах считаются цифры 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 вместе с сочетанием букв XXX, YYY, MMM и AAA. Такие VIP-номера обойдутся в 831,3 тысячи тенге.

Напомним, красивые госномера на авто официально начали продавать с 2014 года. До этого сфера "продажи" номеров оставалась в тени. Ранее экс-сотрудник Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов поделился историей, как в то время при проверке коррупционных рисков в спецЦОНе ему предложили красивые госномера.

"Не всегда было так, что красивые номера можно было купить по закону через кассу. В 2013 году я проводил анализ коррупционных рисков, работая в департаменте по Карагандинской области. Три часа времени там (в спецЦОНе. - Прим.) потратил. Мне рассказывали, как все хорошо работает, что невозможно каким-то коррупционным рискам там создаться. И по завершении один сотрудник увидел мой простой номер и предложил красивый номер, если я захочу. Этот сотрудник все три часа был рядом со мной, отчитывался о работе системы, а потом... Тогда номера эти продавались за 100 долларов, были уголовные дела, но единичные. Системно никто не доказывал", - рассказал Смагулов.

После этого случая чиновник углубился в вопрос и добился официальной продажи красивых номеров через кассу.

"Мы обратились к теории вероятности Блеза Паскаля. Посмотрели, как часто на автомобиле марки Toyota Camry 40 выпадает номер 040. И мы увидели, что это в 65 раз чаще, чем должно быть по закону физики. Справку мы направили в МВД, по итогам чего они начали продавать номера Camry 40 по 120-140 тысяч тенге, то есть официально через кассу. Мы тогда публиковали, насколько чаще Lexus 570 получает номер 570 LEX, чем должен, Camry 40, 50, все они нарушали законы физики", - поделился он.