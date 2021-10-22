В Актобе прошел повторный матч в рамках регулярного чемпионата Казахстана Pro Hokei Ligasy между местным «Актобе» и рудненским «Горняком».

«Горняк» открыл счет в матче

Команды, забросившие на площадке Ледового дворца «Актобе» на двоих в первом матче всего одну шайбу, во втором поединке с первых минут действовали с оглядкой на свои ворота. Но при этом их атаки носили достаточно острый характер. Однако благодаря надежной игре голкиперов до перерыва счет так и не был открыт.

Во втором периоде игра продолжилась по такому же сценарию. И все же рудничанам за четыре минуты до второго перерыва удалось открыть счет. Сделали они это, когда в шестой раз в матче получили численный перевес. Причем на этот раз «Актобе» играл с тремя полевыми игроками - вначале за подножку был удален Иван Иванов, а затем Александр Воронин был наказан за задержку соперника клюшкой. Гостям понадобилось 25 секунд, чтобы использовать такоей численный перевес. Иван Ширяев, получив шайбу от правого борта, послал ее в ворота с левого фланга по льду под щитками Дмитрия Шарова. Авторами результативной передачи стали Александр Ханьжин и Айдар Галимов.

Однако в роли лидера рудничане пробыли всего 2 минуты и 10 секунд. Оставшись в седьмой раз в меньшинстве, когда за блокировку был удален Александр Катков, «Горняк» на 39-й минуте пропустил ответную шайбу, автором которой стал Дмитрий Потайчук. А сам гол по исполнению стал повторением первого взятия ворот.

Судьба матча решилась в третьей двадцатиминутке. На 45-й минуте Александр Ханьжин подобрал шайбу у левого борта в зоне соперника, проехал с ней за воротами и сделал пас находившемуся справа от ворот Ивану Ширяеву, который с близкого расстояния поразил ближний угол ворот «Актобе», оформив дубль.

Никита Акулинин отразил 48 бросков из 51-го, нанесенного по воротам «Горняка», в то время как по воротам соперника было исполнено 35 бросков

И вновь «Горняк» пробыл в роли лидера 2 минуты и 10 секунд. На 47-й минуте Данил Москалев за блокировку отправился на скамейку штрафников, чем не преминули воспользоваться хозяева. Счет сравнял Александр Воронин, удачно сыграв на добивании. А на 55-й минуте во время атаки хозяев Иван Зинченко точным броском по центру впервые в матче вывел свою команду вперед. И этого оказалось достаточно для победы «Актобе» - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1).

Набрав в 14-ти проведенных матчах 14 очков, «Горняк» по-прежнему располагается в зоне плей-офф, замыкая восьмерку претендующих на этот этап чемпионата команд. А лидирующую тройку составляют кокшетауский «Арлан», в активе которого 25 очков, карагандинская «Сарыарка» и атырауский «Бейбарыс», набравшие по 24 очка.

Именно «Бейбарыс» станет следующим соперником рудненского клуба, а матчи с ним пройдут 24 и 25 октября в Атырау.

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