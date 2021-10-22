Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что вопросы полового воспитания школьников нужно возлагать на родителей и не стал комментировать вопрос о необходимости таких уроков в школах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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О том, нужно ли проводить уроки полового воспитания в школах, спросили Аймагамбетова журналисты на брифинге СЦК.

"В рамках школьной программы определенная, в соответствии с возрастом, информация уже заложена. В целом когда мы говорим об этой теме, мы должны говорить не только о школе, потому что каждый родитель должен также воспитывать и заниматься своими детьми. Этот вопрос очень интимный. Это вопрос взаимодействия родителя с ребенком, отец это будет говорить или мать, это зависит от того, какие взаимоотношения в данной семье. В некоторых семьях более близкие отношения у ребенка бывают с отцом, в некоторых - с матерью, в соответствии с этим распределяются роли", - ответил министр.

Он заявил, что в целом разговоры на эту тематику и воспитательная работа должны возлагаться на родителей.

Тем не менее он не ответил на вопрос о том, нужны ли подобные уроки в школах.

"Давайте я не буду комментировать этот вопрос", - сказал министр.

Общественники периодически предлагают ввести в казахстанских школах уроки полового воспитания. Как поясняла еще в 2020 году советник министра образования и науки по вопросам охраны прав детей Раиса Шер, родители казахстанских детей до сих пор не умеют говорить с детьми о сексе. В итоге, по ее словам, в республике сложилась неблагоприятная ситуация со здоровьем детей.

По данным Центра совершенствования медицинской помощи, в Казахстане девушки-подростки в возрасте 15-19 лет рожают в шесть раз чаще, чем в странах ОЭСР. По данным республиканского центра электронного здравоохранения, за последние три года идет рост беременностей.